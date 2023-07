USA : un marié décède une heure après la cérémonie

Les parents du couple, leurs enfants, les membres de la famille et les amis ont assisté à la tragédie

Jonny Mae Davis n'aurait jamais imaginé que le plus beau jour de sa vie tournerait au drame. Une heure seulement après le début de sa cérémonie de mariage avec Turaz Davis âgé de 48 ans, ce dernier s'est effondré en raison d'un caillot de sang mortel.

https://twitter.com/i/web/status/1677424148098826241 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Les parents du couple, leurs enfants, les membres de la famille et les amis ont assisté à la tragédie. "Son cœur s'est arrêté à 22h35 - peu de temps après la cérémonie. Tout s'est passé si vite", a déclaré l'un des invités au mariage. Le couple, habitant d'Omaha, dans le Nebraska, attendait avec impatience le grand jour dans l'espoir d'apporter un peu de joie après avoir vécu de nombreux drames, ont raconté leurs amis. Dans les semaines qui ont précédé la cérémonie, le père de la mariée est décédé des suites d'une maladie. "Ce mariage devait être le plus beau jour de la vie de Turaz", a décrit Monica Miller, une collègue de Jonny qui travaille avec elle dans un établissement pour personnes âgées et handicapées. "J'ai pu voir son sourire et à quel point il était heureux. Nous sommes tous encore choqués que cela se soit passé sous nos yeux." Après son décès, une campagne de financement a été mise en place pour aider la famille à payer les frais funéraires. Jusqu'à présent, plus de 21 000 dollars ont été récoltés.

​