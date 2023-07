"La cocaïne était probablement destinée à Joe le corrompu pour lui donner de l'énergie"

Dans une série de messages publiés sur son réseau social, Truth Social, Donald Trump a affirmé que la cocaïne récemment trouvée à la Maison Blanche était destinée à Joe Biden et son fils Hunter. Dans un premier message, l'ancien président américain a écrit que "le public exigeait la vérité sur l'histoire de la cocaïne à la Maison Blanche".

ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP Joe Biden et son fils Hunter

"Tout comme j'ai rapidement fourni des vidéos de surveillance du domaine de Mar-a-Lago sur l'arnaque à la boîte (les documents classifiés détenus par l'ex-président, ndlr), la Maison Blanche dispose également de caméras de sécurité, bien plus que Mar-a-Lago, en particulier dans la zone en question. Ils savent à 100 % de qui il s'agit. S'ils ne divulguent pas d'informations, cela signifie qu'ils ont détruit les enregistrements vidéo et que la cocaïne était destinée à Hunter et probablement à Joe le corrompu, pour donner vie et énergie à ce président qui est un désastre complet !", a poursuivi Trump.

Nicholas Kamm / AFP Hunter Biden

Le milliardaire a ensuite publié un autre post dans lequel il a sous-entendu que le président était sous l'influence de la drogue lorsqu'il a ordonné le raid sur son manoir de Floride afin de trouver des documents classifiés: "Joe Biden le corrompu était-il sous l'influence de la drogue lorsqu'il a ordonné au FBI et au ministère de la Justice de perquisitionner illégalement le domaine de Mar-a-Lago, en violation totale du quatrième article de la Constitution américaine ? Était-il sous l'influence de cocaïne, ou d'autres drogues, quand pour la première fois dans l'histoire des États-Unis, il a porté plainte contre son adversaire politique qui le devance largement ? Nous sommes un pays en déclin !", a conclu Trump.

Le sulfureux Hunter Biden, deuxième fils de Joe Biden, est connu pour ses dépendances à la drogue et à l'alcool, contre lesquelles il lutte depuis des décennies. Après la mort de son frère Beau, décédé d'un cancer, l'homme d'affaires avait révélé dans ses mémoires avoir "fumé du crack toutes les 15 minutes". Début 2019, Joe Biden et son fils ont fait l'objet d'accusations de corruption concernant les relations commerciales de Hunter Biden en Ukraine.