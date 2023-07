Quand Donald Trump demande une "petite prière" à un rabbin

"Vous allez dire une petite prière ou quelque chose comme ça ? Vous voulez bien faire ça pour moi ?", a demandé Donald Trump

L'ancien président américain Donald Trump a assisté lundi au gala de l'Israel Heritage Foundation, qui s'est tenu au Trumps Golf Course à Bedminster, dans le New Jersey, au nord-est des États-Unis. Invité d’honneur, le milliardaire a reçu le prix Keter Yerushalayim (Couronne de Jérusalem) en reconnaissance de son travail au profit d'Israël et des relations entre l'Etat hébreu et les États-Unis, a rapporté Arutz Sheva mercredi.

Donald Trump a été accueilli sur le podium par le vice-président de l'Israel Heritage Foundation, Joseph Frager, et par son directeur, le rabbin David Katz. Après que les deux hommes lui ont cédé la place sur l’estrade pour qu’il prononce son discours, l’ex-président a rappelé le rabbin Katz pour lui demander de dire une prière.

"Vous pourriez dire une petite prière ou quelque chose comme ça ? Vous voulez bien faire ça pour moi ?", a demandé Donald Trump avant d’ajouter : "Qui mieux qu'un rabbin pour le faire ?". Le rabbin David Katz est donc remonté sur scène pour bénir le candidat à l’investiture républicaine pour la présidentielle américaine de 2024. "Je suis content de lui avoir demandé de faire ça", a ensuite dit Donald Trump après le geste du rabbin. L'ancien président américain a ensuite prononcé son allocution devant les participants au gala, avant de recevoir son prix.