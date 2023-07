Ce changement est dû selon lui à "l'effondrement des valeurs partagées entre les États-Unis et Israël"

Les Etats-Unis ont commencé à réévaluer leurs relations avec Israël, a écrit Thomas Friedman, un éditorialiste du New York Times proche de Joe Biden.

S'il souligne que cette "réévaluation" ne concerne pas la coopération bilatérale dans le domaine militaire et du renseignement - qui reste selon lui "forte et vitale" -, le journaliste a affirmé mardi dans les colonnes du quotidien américain que ce changement de paradigme touche "l'approche diplomatique de base" envers Israël, "celle d'une solution à un seul État : un État juif".

"Une telle réévaluation basée sur les intérêts et les valeurs des États-Unis se traduira par une sorte 'd'amour dur' envers Israël, perçu comme une réelle nécessité avant que le pays ne déraille vraiment", selon Thomas Friedman, en référence aux propos récents de l'ambassadeur américain en Israël Tom Nides.

Pour le journaliste, le fait que Joe Biden envisage un durcissement des relations avec le gouvernement Netanyahou avant même les élections américaines, prouve qu'il se sent soutenu dans cette politique "non seulement par la majorité des Américains, mais aussi la majorité des Juifs américains et même la majorité des Juifs israéliens."

AP Photo/Patrick Semansky Le président israélien Herzog reçu à la Maison Blanche par Joe Biden en octobre 202

Alors que le président américain refuse toujours de convier Benjamin Netanyahou à la Maison Blanche, Thomas Friedman note que la prochaine visite du président Herzog à Washington est "la manière de Joe Biden de signaler que son problème n'est pas avec le peuple israélien, mais avec le gouvernement extrémiste de Bibi".

Il estime toutefois que le locataire de la Maison Blanche ne se privera pas de transmettre un message fort à son homologue israélien. "Je ne doute pas que le président américain transmettra au président israélien un message - motivé par le chagrin, et non la colère - disant que lorsque les intérêts et les valeurs du gouvernement américain et du gouvernement israélien tendent dans des directions si différentes, une réévaluation de la relation est inévitable."

"L'effondrement des valeurs partagées entre les États-Unis et Israël commence par le fait que la coalition de Netanyahou a décidé d'agir comme si elle avait remporté une victoire écrasante, entreprenant immédiatement de changer l'équilibre du pouvoir entre le gouvernement et la Cour suprême, seul frein indépendant au pouvoir politique", a encore écrit Thomas Friedman, selon lequel "Netanyahou sera prêt à risquer une guerre civile pour survivre au pouvoir".

De nombreux analystes israéliens confirment cette dégradation des relations bilatérales. Ce mercredi, ils pointent notamment les termes inhabituels employés par la Maison Blanche à propos de la journée de protestation anti-réforme qui a eu lieu la veille dans l'Etat hébreu. "Israël doit préserver et respecter le droit à des manifestations non violentes", a déclaré Washington, une formulation sans précédent dans l'histoire des relations bilatérales d'après ces observateurs, et qui est généralement réservée aux pays non-démocratiques ou dont la démocratie est érodée.