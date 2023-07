"Netanyahou n'est même pas invité à la Maison Blanche", en rajoute Trump

Donald Trump n'a pas pardonné à Benjamin Netanyahou d'avoir félicité Joe Biden juste après l'annonce des résultats

"Netanyahou a été le premier à appeler Biden pour le féliciter après l'élection présidentielle, et il n'est même pas encore invité à la Maison Blanche", a pointé l'ancien président américain, Donald Trump, lors d'une conférence d'une organisation juive américaine il y a quelques jours.

https://twitter.com/i/web/status/1679120086068502530 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Cette allocution intervient alors que la course à la présidence de 2024 s'intensifie. Le dîner, qui a réuni environ 150 personnes, a été organisé par la Fondation du patrimoine israélien, un groupe de défense de l'orthodoxie israélienne créé l'année dernière. Le rabbin David Katz, directeur exécutif de l'organisation, a déclaré qu'en tant qu'organisation à but non lucratif, le groupe ne soutient aucun candidat politique et que l'événement, organisé au Trump National Golf Club pour des raisons de sécurité, ne soutient pas la campagne présidentielle de M. Trump pour 2024. "L'événement porte sur le passé, pas sur l'avenir, et constitue un moyen de remercier M. Trump", a déclaré M. Katz.

AP/Susan Walsh Le président américain Donald Trump et le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou à la Maison Blanche à Washington, le 25 mars 2019 avec l'ex-ambassadeur américain en Israël David Friedman,

En décembre 2021, Donald Trump s'en était pris à Benjamin Netanyahou pour avoir adressé trop tôt ses félicitations à Joe Biden après avoir remporté la présidence: "Il était très tôt. Comme plus tôt que la plupart. Je ne lui ai plus parlé depuis. Qu’il aille se faire foutre", avait-il lancé.

ALON SKUY / AFP Former US president Donald Trump at the Mar-a-Lago Club in Palm Beach, Florida

"Merci Donald Trump pour l'amitié dont vous avez fait part envers Israël et moi personnellement, pour la reconnaissance de Jérusalem et du Golan, pour votre position face à l'Iran, pour ces accords de paix historiques et pour avoir mené l'alliance américano-israélienne à des sommets inégalés", avait alors écrit Benjamin Netanyahou dans un second message.