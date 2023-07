Les Etats-Unis autorisent la vente d'une pilule contraceptive sans ordonnance

cette mesure intervient dans un contexte particulier, alors que le droit à l'avortement est désormais interdit dans plusieurs Etats

Les Etats-Unis ont autorisé jeudi la vente sans ordonnance d'une pilule contraceptive, une première dans le pays, qui espère ainsi faciliter son accès notamment pour les jeunes filles.

La pilule concernée, Opill, sera disponible dans les pharmacies, les commerces de quartiers et supermarchés ainsi que sur internet, a annoncé l'Agence américaine des médicaments (FDA).

Cette décision doit "réduire les barrières à l'accès" à cette méthode de contraception, en permettant de l'obtenir "sans devoir d'abord voir un professionnel de santé", a souligné la FDA dans un communiqué.

"Si utilisée comme indiqué, la contraception orale quotidienne est sûre et plus efficace pour prévenir des grossesses non désirées que les méthodes de contraception disponibles actuellement sans ordonnance", a déclaré Patrizia Cavazzoni, responsable au sein de la FDA. L'agence américaine prévient que cette pilule ne doit pas être prise par des femmes ayant déjà eu un cancer du sein.

Déjà autorisée aux Etats-Unis sur ordonnance depuis plusieurs décennies, elle sera disponible en vente libre dans les magasins américains "à partir du premier trimestre 2024", a précisé la FDA. Son prix n'a pas encore été annoncé.

Si plus d'une centaine de pays autorisent déjà la vente libre de pilules contraceptives, cette mesure intervient dans un contexte particulier aux Etats-Unis, où le droit à l'avortement subit l'assaut renouvelé des conservateurs est désormais interdit dans plusieurs Etats. A ce titre, la pilule abortive elle-même est sur la sellette.

En avril, la Cour suprême des États-Unis a offert un répit temporaire aux défenseurs du droit à l'avortement en décidant de maintenir pour l'instant l'accès à une autre pilule abortive utilisée pour plus de la moitié des IVG dans le pays, suspendant des restrictions décidées par des tribunaux inférieurs. Il s'agissait de l'intervention la plus importante de la Cour sur la question de l'avortement depuis qu'elle a annulé la garantie constitutionnelle à l'IVG en juin 2022.