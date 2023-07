Une commission du Congrès américain approuve un budget pour lutter contre l'antisémitisme

Une fois approuvé par le Congrès, le budget sera alloué au bureau de Deborah Lipstadt, responsable de la surveillance de l'antisémitisme au sein du département

Une commission du Congrès a approuvé une augmentation du financement du bureau de Deborah Lipstadt, l'historienne et envoyée spéciale en charge de la lutte contre l'antisémitisme, à hauteur de de 1,5 millions de dollars à 2,5 millions de dollars, a rapporté jeudi le Jewish Telegraphic Agency (JTA).

La commission des crédits de la Chambre des représentants des États-Unis a approuvé le projet de loi, qui finance le département d'État et les opérations à l'étranger, mercredi en fin de journée. Il est maintenant soumis à l'ensemble de la Chambre des représentants et doit être concilié avec la législation parallèle du Sénat.

Kobi Gédéon / GPO L'envoyée spéciale américaine pour la lutte contre l'antisémitisme Deborah Lipstadt et le Premier ministre Yaïr Lapid à Jérusalem, le 04.07.22

Cette semaine, une liste bipartisane de législateurs appartenant au groupe de travail de la Chambre pour la lutte contre l'antisémitisme a obtenu l'augmentation du financement dans le rapport de la commission. "La montée dangereuse de l'antisémitisme nécessite des investissements sans précédent dans le bureau de l'envoyée spéciale afin que celle-ci dispose du personnel et des ressources nécessaires pour accomplir son travail", a déclaré mercredi un communiqué de la députée Grace Meng.

Selon l'Anti-Defamation League (ADL), 2022 a connu les niveaux d'antisémitisme les plus élevés en 44 ans dans le pays. "C'est la troisième fois au cours des cinq dernières années que le total de fin d'année est le plus élevé jamais enregistré", a déclaré l'ADL. L'"augmentation spectaculaire" de l'antisémitisme en 2022 n'est pas imputable à une idéologie ou à une cause unique, avait soutenu l'ONG.