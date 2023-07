Argentine : une exposition revient sur les horreurs du programme nazi Aktion 4

"Aktion T4" a abouti à l'assassinat de plus de 300 000 personnes handicapées

Le Centre Simon Wiesenthal a inauguré à Buenos Aires une exposition centrée sur le programme nazi "Aktion T4" ayant abouti à l'assassinat de plus de 300 000 personnes handicapées.

Intitulée "Euthanasie nazie des personnes handicapées : les premières victimes d'Hitler", l'exposition est présentée jusqu'à vendredi dans la salle du conseil municipal de la capitale argentine, dans le cadre du bicentenaire de celle-ci.

Aktion T4, programme d'euthanasie institutionnalisé dans l'Allemagne nazie au début de la Seconde Guerre mondiale, a débuté en 1939, environ deux ans avant que les nazis ne commencent à assassiner systématiquement les Juifs d'Europe dans le cadre de la "solution finale". Il était motivé par la conviction que l'eugénisme était le moyen d'assurer l'intégrité raciale de l'Allemagne et des terres occupées par les nazis.

L'Aktion T4 initié par Philopp Bouler, le directeur de la chancellerie privée d'Hitler, et Karl Brandt, le médecin traitant du Führer, a commencé par cibler les enfants handicapés. Le 18 août 1939, une loi a ainsi été adoptée obligeant le personnel médical à signaler les bébés et les nourrissons présentant des signes de handicap mental ou physique.

AFP Deux responsables nazis impliqués dans le programme Aktion T4

En octobre de la même année, les parents ont été encouragés à remettre leurs enfants handicapés à des cliniques spécialisées, où ils sont finalement morts d'une surdose mortelle ou de famine. Le programme a par la suite été étendu aux jeunes handicapés jusqu'à l'âge de 17 ans.

Les tueries ont eu lieu jusqu'à la fin de la guerre en 1945. Entre 275 000 et 300 000 personnes ont été tuées dans des hôpitaux psychiatriques en Allemagne et en Autriche, en Pologne occupée et dans le protectorat de Bohême et de Moravie (aujourd'hui la République tchèque). Environ la moitié des personnes tuées ont été prises dans des asiles gérés par l'église, souvent avec l'approbation des autorités protestantes ou catholiques des institutions.

María Fabiana Loguzzo, ambassadrice argentine auprès de l'International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA) et représentante de Combating Antisemitism, a souligné que "ces expositions devaient être un rappel du niveau de déshumanisation atteint par les idéologies extrêmes". Elle a ensuite publié une déclaration condamnant le silence et la complicité de la société argentine, avant et pendant la planification et la mise en place de l'Aktion T4.