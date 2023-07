Un recruteur de l'EI condamné à la prison à vie à New York

A partir de 2017, il vivait caché en Bosnie, mais avait été arrêté à Sarajevo

Un jihadiste né au Kosovo et résident légal américain reconnu coupable d'avoir recruté et envoyé des milliers de combattants dans les zones contrôlées par le groupe Etat islamique (EI) avant son arrestation en 2017 a été condamné à la prison à vie vendredi par un tribunal de New York.

Selon la justice américaine, ce jihadiste, Mirsad Kandic, a notamment supervisé le recrutement et le voyage vers les zones contrôlées par l'EI en Syrie et en Irak d'un jeune Australien, Jake Bilardi, qui avait perpétré à 18 ans un attentat-suicide contre une unité de l'armée irakienne, faisant 30 morts le 11 mars 2015 à Ramadi. Né au Kosovo mais vivant à New York lorsqu'il s'est rendu en Syrie, en 2013, Mirsad Kandic "a envoyé des milliers de combattants volontaires radicalisés de pays occidentaux dans les territoires contrôlés par l'EI en Syrie et ailleurs au Moyen-Orient", a souligné le ministère américain de la Justice dans un communiqué.

Parmi eux, figurait aussi un New-Yorkais, Ruslan Asainov, devenu un sniper pour l'EI, avant d'être arrêté et reconnu coupable cette année par la justice américaine de soutien à un groupe terroriste.

Considéré comme un membre de haut rang de l'EI, Mirsad Kandic était aussi un cadre des équipes de propagande du groupe jihadiste, animant plus de 120 comptes sur Twitter.

A partir de 2017, il vivait caché en Bosnie, mais avait été arrêté à Sarajevo, d'où il avait été extradé vers les Etats-Unis.