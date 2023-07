USA : une entreprise de ménage poursuivie après la destruction par erreur de "20 ans de matériaux de recherche"

L'homme de ménage a entendu "une alarme" provenant d'un congélateur et l'a éteint, détruisant ainsi 20 ans de matériaux d'une valeur d'un million de dollars

Une action en justice, déposée devant le tribunal de district de l'État de New York, indique que, dans la nuit du 17 septembre 2020, un agent d'entretien qui se trouvait à l'Institut Rensselaer Polytechnic de New York, une institution de longue date qui regroupe notamment des lauréats du prix Nobel, a supprimé malencontreusement "20 ans de matériaux de recherche d'un seul coup".

L'homme de ménage dit avoir entendu "une alarme" provenant d'un congélateur et l'a éteint, détruisant ainsi 20 ans de matériaux d'une valeur d'un million de dollars, y compris des cultures cellulaires et des échantillons qui ne survivent pas au moindre changement de température. L'Institut a poursuivi en justice l'entreprise de nettoyage et non l'homme directement car il n'avait pas été informé de la configuration du lieu.

L'homme était employé par une entreprise sous-traitante. L'entreprise de nettoyage aurait fait preuve de négligence car elle ne l'a pas correctement formé et supervisé.

Dans le procès, il est indiqué que les cultures cellulaires et les échantillons dans le congélateur doivent être conservés à une température de - 80 degrés et que chaque petite fluctuation de 3 degrés peut causer des dommages, donc les alarmes se mettent en marche si la température monte à - 78 degrés ou descend à - 82 degrés.

Misha Friedman / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP Des employés d'un laboratoire de Brooklyn à New York

Environ trois jours avant l'incident, l'un des professeurs de l'École de recherche sur l'énergie solaire biochimique, qui supervisait la recherche, a remarqué que l'alarme avait été activée, car la température était montée à - 78. degrés. Malgré l'alarme, le professeur et son équipe ont déterminé que les échantillons de cellules étaient en sécurité jusqu'à ce que des réparations d'urgence puissent être effectuées sur le congélateur.

Dans une tentative apparente d'aider, l'homme de ménage a déplacé les disjoncteurs, qui alimentaient le congélateur en électricité, et par erreur, a-t-il dit, les a éteints, selon le procès verbal. Il a affirmé que la température du congélateur était montée à - 32 degrés.