Hollywood paralysé par la grève historique des scénaristes et des acteurs

L’ampleur du mouvement de grève qui secoue l’industrie hollywoodienne prend une tournure historique

C’est une crise sans précédent qui secoue le milieu du cinéma américain. Le syndicat des acteurs SAG-AFTRA a en effet annoncé un début de grève dès ce vendredi, rejoignant ainsi le mouvement initié par les scénaristes en colère dans un double mouvement social qui provoque la plus grande paralysie du secteur depuis plus de 60 ans. Malgré une prolongation d'une dizaine de jours et une médiation gouvernementale de dernière minute, les négociations entre le syndicat des acteurs SAG-AFTRA et le patronat ont échoué.

Fran Drescher, présidente de l’organisation qui fédère 160.000 acteurs et star de la série “Une nounou d’enfer” évoque “un moment historique”, alors que la quasi-totalité des productions et des tournages de séries et films américains devrait être complètement à l’arrêt. C'est la première fois depuis 1980 que les membres du syndicat, dont des stars de premier plan, interrompent le travail sur des films et des séries télévisées. Les séries télévisées populaires prévues cette année subiront de longs retards et, si la grève se prolonge, les sorties des futures superproductions cinématographiques pourraient également être repoussées. Un impact qui se fera ressentir à n’en pas douter dans le monde entier, au vu du poids gigantesque de l’industrie américaine au niveau global.

Sunset Boulevard et son Walk of Fame ont des allures de révolution, avec des centaines de grévistes défilant devant l’immeuble de Netflix. Ailleurs dans Los Angeles et sur la côte Est à New York, les mêmes scènes devant les studios des géants HBO, Amazon, Paramount ou encore NBC Universal. La première américaine d'Oppenheimer prévue lundi à New York, risque d'être réduite au minimum. Le Comic-Con, le grand rendez-vous des amateurs de bande dessinée, devrait ainsi se dérouler sans vedettes à partir du 20 juillet à San Diego. La cérémonie des Emmy Awards, prévue le 18 septembre, est également menacée. La production envisage déjà de reporter l'événement en novembre, voire en 2024, selon la presse américaine.

"Nous sommes là pour le long terme, mais c'est un moment historique", a lancé à l'AFP Vera Cherny. "C'est le moment de sécuriser les contrats qui serviront aux générations d'acteurs à venir. Tout comme ils l'ont fait en 1960", a ajouté cette actrice de 44 ans, apparue dans les séries "The Americans" et "For All Mankind”.

AP Photo/J. David Ake, File Un employé devant le célèbre panneau Hollywood à Los Angeles, Californie, États-Unis.

Hollywood “perverti” par la culture de la Silicon Valley

L’avènement des plateformes de streaming telles que Netflix et Amazon Prime a fortement mis en concurrence le modèle du cinéma hollywoodien et les valeurs de la “Silicon Valley”, avec son obsession affichée de réduire les coûts qui revient régulièrement chez les acteurs ou scénaristes rencontrés par l'AFP ces dernières semaines. Faire “aussi bien” en réduisant drastiquement les coûts des productions, avec des conséquences en bout de chaîne pour les métiers tels que les scénaristes. "Nous nous battons pour que ce soit une carrière viable, et pas seulement un petit boulot", explique devant Netflix Jonathan Bazile, en fustigeant la culture des "tech bros" importée par l'avènement du streaming.