D'autres armes biologiques ethniquement ciblées sont en cours de préparation, selon le politicien

Le Covid-19 est une arme biologique génétiquement modifiée pour éviter de nuire aux Juifs ashkénazes et aux Chinois. Ces déclarations émanent de Robert Kennedy Jr, candidat à l'investiture démocrate pour la prochaine présidentielle, qui ne manque pas une occasion de répandre des théories du complot.

"Le Covid-19 affecte certaines races de manière disproportionnée. Il nuit davantage aux Blancs et aux Noirs. Les plus immunisés sont les Ashkénazes et les Chinois", a déclaré le neveu de John Kennedy lors d'un événement médiatique à New York, selon le New York Post. "Nous ne savons pas si cela a été fait exprès", a poursuivi le candidat, "mais il y a des articles qui indiquent qu'il y a des différences dans ses effets."

D'après le média américain, Robert Kennedy a par ailleurs affirmé qu'il existait d'autres types d'armes biologiques en cours de préparation "avec un taux de destruction de 50%", à côté desquelles le coronavirus "ressemblera à une promenade de santé". "Nous savons que les Chinois dépensent des centaines de millions de dollars pour le développement d'armes biologiques ciblées sur le plan ethnique, et nous-mêmes en développons également", a-t-il dit. "Ils collectent de l'ADN russe, ils collectent de l'ADN chinois, pour nuire d'une manière ethniquement ciblée."

S'il existe un consensus croissant parmi les agences de renseignement américaines sur le fait que le Covid-19 a été créé dans un laboratoire dans la ville chinoise de Wuhan, il n'y a aucune preuve que le virus ait été conçu pour contourner certains groupes ethniques. Robert Kennedy, qui avait affirmé lors de la pandémie "qu'Anne Frank jouissait de plus de liberté que les personnes appelées à être vaccinées", n'a présenté aucune recherche pour étayer ses théories.

Des organisations juives ont vivement réagi aux propos du politicien. "C'est absolument fou. Il n'y a aucune logique là-dedans", a déclaré Morton Klein, président des Sionistes d'Amérique, qui conseille Kennedy sur les questions liées à Israël et qui le qualifie de "bon ami".

"L'affirmation selon laquelle le coronavirus est une arme biologique créée par les Chinois ou les Juifs pour nuire aux Blancs ou aux Noirs, est très offensante et est alimentée par les théories du complot judéophobes et sinophobes entourant le corona, que nous avons entendues au cours des trois dernières années", s'est indignée la Ligue anti-diffamation.

Robert F. Kennedy Jr, ancien ami de Louis Farrakhan, le leader de l'antisémite "Nation of Islam", attire les électeurs désabusés de gauche et de droite et tente de se présenter comme un candidat alternatif. Les derniers sondages le créditent de 14,4% de voix, loin derrière le président Joe Biden, qui en recueille 64%.