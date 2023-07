Entre avril et mai 2022, ces appels ont été passés jusqu'à 15 fois par jour, répandant la peur au sein des communautés visées

Le FBI a arrêté jeudi, dans l’Etat du Mississippi, un homme de 28 ans suspecté d'avoir proféré des menaces antisémites au téléphone et harcelé des synagogues et des épiceries juives. L’homme, identifié comme Donovan Parrish, aurait multiplié les références à l’Holocauste, laissant planer des inquiétudes sur la sécurité des communautés juives ciblées. S’il est reconnu coupable, il risque jusqu'à 50 ans de prison.

GoogleMap Synagogue Kesher Israel, dans le quartier cossu de Georgetown - USA

Donovan Parrish est notamment accusé d’avoir utilisé un service de voix off sur internet pour effectuer une série d'appels harcelants et menaçants envers ces synagogues et commerces juifs dans la région de Philadelphie. Entre avril et mai 2022, ces appels ont été passés jusqu'à 15 fois par jour.

Selon les victimes, il aurait multiplié les affirmations provocantes telles que : "Heil Hitler", "Tous les Juifs doivent être brûlés", "Nous vous mettrons dans des camps de travail", "Gazez les Juifs" et "Hitler devait finir le travail". Donovan Parrish risque une peine sévère en raison des accusations de surveillance de réseau et de communication de menaces entre États, un crime passible de 50 ans d'emprisonnement et d'une amende de 2,5 millions de dollars. Après son arrestation dans le Mississippi, il devrait être extradé vers Philadelphie dans les prochaines semaines. La ville de Philadelphie a connu une hausse de 36 % des cas d'intimidation antisémite l'année dernière, d'après l'Anti-Defamation League.