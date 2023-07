Le président Herzog s'engage à évoquer la question de l'Iran lors de sa visite à Washington

Ce sera la deuxième fois dans l'histoire qu'un président israélien s'adressera au Congrès américain

Le président Isaac Herzog s'envolera lundi soir pour une visite diplomatique de quatre jours aux États-Unis, durant laquelle il prendra la parole devant le Congrès américain à l'occasion d'une session spéciale marquant le 75e anniversaire de l'Etat d'Israël. Ce sera la deuxième fois dans l'histoire qu'un président israélien s'adressera à une session conjointe des deux chambres du Congrès américain, le premier à l'avoir fait il y a 35 ans n'étant autre que Haïm Herzog, sixième président israélien et père d'Isaac Herzog.

Le chef d'Etat rencontrera en outre le président Joe Biden à la Maison Blanche afin d'évoquer avec lui un certain nombre de questions politiques, sécuritaires et économiques.

Il s'agit de la deuxième visite d'Isaac Herzog aux États-Unis depuis son entrée en fonction. Le président israélien rencontrera également la vice-présidente américaine Kamala Harris, afin de discuter de la promotion d'initiatives conjointes dans le domaine de la gestion de la crise climatique. Il s'entretiendra enfin avec de hauts responsables du gouvernement américain, notamment le secrétaire d'État américain, Anthony Blinken et le conseiller américain à la sécurité nationale, Jake Sullivan.

Isaac Herzog poursuivra son déplacement par une visite aux Nations Unies à New York, où il rencontrera le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. Il est également prévu qu'il s'entretienne dans la même journée avec le gouverneur de New York, Kathy Hokul, le maire de New York, Eric Adams, ainsi que des membres de la communauté juive.

Le président de l'État a invité Lea Goldin, la mère du lieutenant Hadar Goldin, tombé au combat lors de l'opération "Bordure protectrice" et dont la dépouille est toujours aux mains du Hamas. Celle-ci se joindra aux réunions à la Chambre des représentants et avec le secrétaire général de l'ONU, afin d'y soulever la question des otages du groupe terroriste.

La visite diplomatique d'Isaac Herzog vise à renforcer encore la relation et le partenariat entre les États-Unis et Israël, et à exprimer les liens profonds entre les deux pays. "Je suis ravi de représenter l'État d'Israël et l'ensemble du peuple israélien devant les représentants élus du peuple américain pour marquer le 75e anniversaire de l'État d'Israël. Les États-Unis sont le plus proche ami d'Israël et son partenaire le plus important. La force de la relation entre nos pays est unique, ce qui en fait une alliance inattaquable. Je remercie la direction du Congrès américain, dirigée par le président de la Chambre des représentants, Kevin McCarthy et son prédécesseur Nancy Pelosi, pour le privilège historique de s'adresser à une session conjointe des deux chambres du Congrès qui se réunira à l'occasion du 75e anniversaire de l'État d'Israël", a déclaré le président israélien dans un communiqué.

"Je soulignerai la nécessité d'élargir le cercle de la paix régionale, et celle de la lutte contre la haine et le terrorisme propagés par l'Iran, qui poursuit dans le même temps le développement de ses armes nucléaires", a ajouté le chef d'Etat.