"Tu en as vraiment besoin ? Je ne veux pas te tuer"

La dealeuse présumée à l'origine de la mort du petit-fils de Robert De Niro a été arrêtée samedi à New York. Surnommée dans le milieu "Percocet Princess" ou "Princesse Oxycodone" - du nom de cet opioïde utilisé pour calmer les douleurs détourné au profit des toxicomanes -, Sophia Haley Marks, 20 ans, a été appréhendée après avoir vendu à un policier sous couverture le même type de comprimés que ceux ayant entraîné la mort de Leandro De Niro-Rodriguez.

Les messages retrouvés dans le téléphone du jeune homme de 19 ans, acteur comme son grand-père, ont montré que la dealeuse avait été en contact avec celui-ci les jours précédant sa mort, et qu'il lui avait demandé de lui fournir du Xanax et de l'oxycodone. "Tu en as vraiment besoin ? Je ne veux pas te tuer", a alors demandé la dealeuse à Leandro. Quelques heures après lui avoir fourni la marchandise, elle a envoyé un autre message au jeune homme lui demandant comment il allait. Mais celui-ci était déjà mort.

Son corps a été retrouvé le 2 juillet dans son appartement de Wall Street par un ami venu prendre de ses nouvelles. Les fameux comprimés vendus contenaient du Fentanyl, un opioïde de synthèse 50 à 100 fois plus puissant que la morphine et 30 à 50 fois plus que l'héroïne, et dont quelques milligrammes suffisent pour tuer.

Mise au courant de la mort de Leandro De Niro-Rodriguez, la jeune femme a tout de même poursuivi son commerce, vendant notamment 25 de ces comprimés à un policier qui enquêtait sur ses agissements. C'est ainsi qu'elle a pu être arrêtée.

Après son message initial sur les réseaux sociaux annonçant la mort de son fils Leandro le 3 juillet, Drena de Niro ensuite ajouté : "Quelqu'un lui a vendu des pilules contenant du fentanyl dont il savait qu'elles étaient mélangées, mais qui les lui a quand même vendues, donc pour tous ces gens encore f ** king autour de la vente et de l'achat de cette merde, mon fils est parti pour toujours."

Alors que l'ex-président Donald Trump avait désigné le Fentanyl comme une urgence de santé publique, l'administration Biden l'a qualifié de véritable "menace pour le pays", appelant en avril à faire passer une loi permettant de lutter plus efficacement contre ce fléau. Le Fentanyl est devenu la première cause d'overdose aux Etats-Unis, faisant des dizaines de milliers de morts chaque année. Parmi ses victimes, le chanteur Prince ou la chanteuse du groupe irlandais Cranberries, Dolores O’Riordan.