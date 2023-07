USA : Israël n'est pas un État d'apartheid, affirme le Congrès dans une résolution

Ce vote intervient alors qu'Isaac Herzog doit s'adresser au Congrès dans la journée

Le Congrès américain a voté mardi une résolution déclarant "qu'Israël n'est pas un pays raciste et que les États-Unis resteront toujours son allié loyal et solidaire". Le texte a été adopté par 412 voix pour et seulement 9 voix contre, toutes issues de l'aile d'extrême gauche du parti démocrate.

Le lobby démocrate pour Israël a salué la décision. Son dirigeant, Mark Melman, a déclaré : "Nous félicitons l'écrasante majorité des démocrates à la Chambre des représentants d'avoir voté en faveur d'une résolution confirmant qu'Israël n'est pas un État 'raciste ou d'apartheid', condamnant l'antisémitisme et la xénophobie", et exprimant son soutien aux relations entre les États-Unis et Israël.

Israël est une démocratie dynamique, multiraciale et multireligieuse, où plus de 20 % de la population est arabe avec des droits égaux, et où la plupart de sa population juive a des racines au Moyen-Orient, en Afrique du Nord et en Ethiopie."

Ce vote intervient alors qu'Isaac Herzog doit s'adresser au Congrès dans la journée, à l'occasion d'une réunion plénière pour marquer les 75 ans de l'État d'Israël. Lors de sa rencontre mardi à la Maison Blanche avec le président israélien, Joe Biden a affirmé que l'engagement des États-Unis en faveur de la sécurité d'Israël était "inébranlable". "Vous savez que mon amour pour Israël est profond", a déclaré le président américain, affirmant en outre que l'amitié entre les États-Unis et Israël était "indéfectible".