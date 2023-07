Donald Trump va restituer les objets archéologiques israéliens découverts chez lui

L'ex-président semble avoir cédé à la pression médiatique

Donald Trump a annoncé ce jeudi qu'il restituerait prochainement les objets archéologiques appartenant à l'État d'Israël et qui sont en sa possession. Dans un message au nom de l'ancien président, il a été indiqué que les objets archéologiques lui avaient été remis par un représentant de l'Autorité des antiquités d'Israël "avec le plein soutien de l'organisation", et qu'il avait maintenant l'intention de les rendre.

L'ancien président américain Donald Trump s'exprime lors de la convention du parti républicain de Caroline du Nord à Greensboro

La présence des artefacts dans la propriété de Mar-a-Lago a été révélée cette semaine par le journal Haaretz. Selon le journal, les responsables israéliens savaient depuis plusieurs mois que les objets se trouvaient chez Donald Trump, mais les efforts déployés pour récupérer les objets s'étaient révélés jusqu'ici infructueux.

Les artefacts en question sont d'anciennes bougies en argile qui font partie de la collection de trésors de l'État. A l'occasion de la fête de Hannoucca en 2019, elles avaient été prêtées à la Maison Blanche avec l'approbation du directeur de l'Autorité des antiquités de l'époque, mais n'avaient depuis jamais été restituées.

Un ouvrier de l'Autorité des Antiquités tient une lampe à huile en bronze datant de l'époque romaine, découverte lors de fouilles dans la Cité de David, dans la vieille ville de Jérusalem, le 5 mai 2021.

En affirmant vouloir rendre rendre les antiquités, Donald Trump semble avoir cédé à la pression médiatique. La publication de la présence des objets dans sa villa a en effet suscité des échos dans le monde entier, en étant relayée par des dizaines de médias aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni et dans d'autres pays. Les tweets sur l'affaire ont quant à eux été partagés des millions de fois et ont été abondamment commentés.

Sur le réseau social, l'ancien gouverneur du New Jersey, Chris Christie, qui se présente contre Trump pour l'investiture républicaine à la prochaine présidentielle, n'a pas manqué d'attaquer son adversaire : "Il est candidat à la présidence ou à Indiana Jones ?", a-t-il écrit. L'affaire tombe au plus mal pour le milliardaire, déjà mis en cause par la justice américaine pour avoir emporté des documents confidentiels après son départ de la Maison Blanche, et les avoir stockés sans aucune précaution dans sa villa de Floride.