FTX : Sam Bankman-Fried accusé d’avoir discrédité un témoin

Les procureurs américains ont accusé le fondateur de FTX, Sam Bankman-Fried, d’avoir discrédité un témoin. Ils ont également demandé à un juge fédéral d'émettre une ordonnance d’interdiction de déclarations publiques susceptibles de nuire à l'équité du procès. Les procureurs ont écrit jeudi au juge de district américain Lewis Kaplan en se référant à un article du New York Times au sujet de Caroline Ellison, qui dirigeait le fonds spéculatif Alameda Research de Bankman-Fried, témoin clé dans l'affaire FTX, a rapporté l’agence de presse Reuters vendredi.

L'article rapporte des extraits de documents Google personnels de Caroline Ellison datant d'avant l'effondrement de FTX, dans lesquels elle se dit "assez malheureuse et dépassée" par son travail et se sent "blessée et rejetée" après sa rupture avec Bankman-Fried.

Les procureurs ont déclaré qu'il était évident que Bankman-Fried avait partagé des documents avec le New York Times et que ses avocats avaient depuis confirmé au gouvernement qu'il avait rencontré en personne l'un des auteurs de l'article et partagé des documents "qui ne faisaient pas partie du matériel de découverte du gouvernement".

STEFANI REYNOLDS / AFP Message indiquant "Nous déconseillons fortement le dépôt" sur le site Web de la cryptomonnaie FTX

"En partageant sélectivement certains documents privés avec le New York Times, l'accusé tente de discréditer un témoin, de présenter Ellison sous un mauvais jour et d'avancer sa défense via la presse en dehors des contraintes de la salle d'audience et des règles de preuve". Sam Bankman-Fried a tenté de faire passer Caroline Ellison pour "une amoureuse éconduite qui a perpétré ces crimes seule", ont écrit les procureurs au juge Lewis Kaplan.

Le porte-parole et les avocats de Sam Bankman-Fried ainsi que le New York Times et les avocats de Caroline Ellison n'ont répondu aux demandes de commentaires de Reuters. Jeudi, FTX Trading a poursuivi Sam Bankman-Fried et d'autres anciens dirigeants de la plateforme de cryptomonnaies, désireux de récupérer plus d'un milliard de dollars qu'ils auraient détournés.