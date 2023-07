Joe Biden nomme une femme à la tête de la marine américaine, une première

Si la nomination de l'amiral Lisa Franchetti est confirmée, elle sera la première femme à siéger à l'état-major interarmées

Le président américain Joe Biden a désigné l'amiral Lisa Franchetti pour prendre la tête de la marine des États-Unis. Cette nomination, inédite, fait d'elle la première femme à être proposée comme chef de service du Pentagone et à intégrer l'état-major interarmées, si elle est confirmée.

Le choix de Biden ne suit pas la recommandation de son secrétaire à la défense, Lloyd Austin. Cependant, Franchetti, qui est actuellement vice-chef des opérations navales, est dotée d'une expérience significative en matière de commandement et de direction, ce qui en fait un choix privilégié pour le poste.

Biden, dans son communiqué de vendredi, a mis en avant le caractère historique de sa désignation, en soulignant que "l'amiral Franchetti a démontré une expertise considérable dans les domaines opérationnel et politique tout au long de sa carrière."

Contrairement à la recommandation d'Austin, qui souhaitait que l'amiral Samuel Paparo, actuel commandant de la flotte de la marine dans le Pacifique, soit nommé à la tête de la marine, Biden a préféré le proposer pour le commandement indo-pacifique des États-Unis.

Un haut responsable de l'administration a indiqué que la décision de Biden de choisir Franchetti était basée sur son expérience étendue, aussi bien en mer qu'à terre, et sur les compétences en matière de politique et d'administration qu'elle a acquises lors de ses précédents postes. Il a également admis que Biden était conscient du caractère historique de cette nomination et espérait que Franchetti serait une source d'inspiration pour les "marines", qu'ils soient hommes ou femmes.

Franchetti devrait assumer le rôle de chef de la marine par intérim à partir du mois prochain, lors de la retraite prévue de l'actuel officier supérieur de la marine, l'amiral Michael Gilday. Bien que plusieurs femmes aient déjà été nommées secrétaires des services militaires, il s'agirait de la première fois qu'une femme accède au poste d'officier supérieur en uniforme. À titre d'illustration, l'amiral Linda L. Fagan est actuellement commandant de la garde côtière, un poste qui n'est cependant pas intégré à l'état-major interarmées puisque la garde côtière relève du ministère de la sécurité intérieure, et non du Pentagone.