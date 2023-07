Réforme judiciaire: "Joe Biden et Benjamin Netanyahou se parlent franchement" (Maison Blanche)

Selon la Maison Blanche, "les débats et discussions importants" qui ont lieu actuellement en Israël sur la réforme judiciaire du gouvernement sont "sains"

La porte-parole de la Maison Blanche, Karine Jean-Pierre, a déclaré lundi soir qu'en dépit des inquiétudes suscitées par les tensions liées à la réforme judiciaire en Israël, la "relation de longue date" entre le président américain Joe Biden et le Premier ministre Benjamin Netanyahou permettait aux deux dirigeants d'avoir une conversation "franche".

AP Photo/Susan Walsh La porte-parole de la Maison Blanche, Karine Jean-Pierre

"Ils ont une relation de longue date. Ils se parlent franchement. Ils se sont parlés la semaine dernière et ont eu une conversation approfondie", a déclaré Mme Jean-Pierre lors d'un point de presse, lorsqu'on lui a demandé si Joe Biden faisait confiance à Benjamin Netanyahou. Elle n'a pas répondu directement à la question, mais répété qu'ils se connaissaient depuis longtemps et qu'ils pouvaient se faire part de leurs préoccupations. "Ils ont une conversation franche pour discuter de leurs intérêts communs et de leurs préoccupations. Et cela continuera", a-t-elle souligné.

Avshalom Sassoni/Flash90 Manifestation contre la réforme judiciaire à Tel-Aviv

Selon la Maison Blanche, "les débats et discussions importants" qui ont lieu actuellement en Israël sur le projet de réforme judiciaire du gouvernement sont "sains" et font "partie de notre démocratie dynamique". "Je l'ai déjà dit à maintes reprises : le cœur de notre relation avec Israël est la démocratie et les valeurs que nous partageons. C'est pourquoi nous demandons instamment aux autorités de protéger et de respecter le droit de réunion pacifique. Nous continuerons à nous en faire l'écho", a ajouté Karine Jean-Pierre.