Donald Trump accusé d'avoir voulu soustraire des images de vidéo-surveillance à la justice

Les nouveaux chefs d'accusation révélés jeudi sont "ridicules", a réagi Donald Trump, accusant Joe Biden d'être derrière l'enquête menée par la justice

Les procureurs fédéraux ont alourdi jeudi les charges pesant sur Donald Trump dans l'affaire des documents confidentiels pour laquelle il est déjà inculpé. Il est accusé d'avoir essayé de supprimer des images de vidéo-surveillance qui intéressaient les enquêteurs. Ces nouveaux chefs d'accusation se sont ajoutés au dossier pour lequel un procès fédéral est prévu en mai 2024 en Floride, en pleines primaires républicaines pour lesquelles Donald Trump est favori. L’ex-président américain a fermement contesté les faits qui lui sont reprochés.

AP Photo/Jim Rassol L'ancien président des États-Unis, Donald Trump, en route vers le tribunal en Floride, aux États-Unis

Le milliardaire a déjà été inculpé début juin dans ce dossier, mais les procureurs fédéraux ont fait savoir, par un document judiciaire rendu public jeudi, qu'ils l'accusent de nouveaux faits. Il lui est reproché, ainsi qu’à deux de ses assistants, d'avoir demandé à un employé de sa résidence de Floride, de "supprimer des images de vidéo-surveillance du Club de Mar-a-Lago pour éviter que ces images ne soient remises" à la justice.

Il lui est également reproché d'avoir conservé un document militaire secret supplémentaire. Donald Trump l'avait montré et décrit auprès de plusieurs personnes après avoir quitté la Maison Blanche comme "secret", "hautement confidentiel" et non "déclassifié", selon un enregistrement.

Alessandro RAMPAZZO / AFP Le président américain Joe Biden

Les nouveaux chefs d'accusation révélés jeudi sont "ridicules", a réagi M. Trump sur le site internet de Fox News, accusant une fois de plus Joe Biden d'être derrière l'enquête menée par la justice. "C'est de l'ingérence électorale," a-t-il clamé. "Si nous ne dépassions pas Biden de beaucoup dans de nombreux sondages (...), cela n'aurait pas lieu", a-t-il clamé.

Donald Trump était jusqu'alors inculpé de 37 chefs d'accusation, dont "rétention illégale d'informations portant sur la sécurité nationale", "entrave à la justice" et "faux témoignage" dans cette affaire.