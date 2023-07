L'ancien président mexicain traite la candidate à la présidentielle de "juive bulgare"

Si elle est élue, Claudia Sheinbaum deviendra la première femme et la première juive à la tête du Mexique

L'ancien président mexicain de 2000 à 2006, Vicente Fox, populiste de droite, a traité la candidate à la présidentielle mexicaine 2024, Claudia Sheinbaum, de "juive bulgare". Vicente Fox s’en prend régulièrement à l’actuel président Andrés Manuel López Obrador et à son gouvernement, les ayant récemment qualifiés de "paresseux qui n'ont rien à faire au gouvernement", selon le Los Angeles Times.

CLAUDIO CRUZ, ALFREDO ESTRELLA / AFP Claudia Sheinbaum et Marcelo Ebrard

Vicente Fox avait qualifié Claudia Sheinbaum de "juive bulgare" et Marcelo Ebrard, également membre du parti Morena du président López Obrador, de "snob français", après que Mme Sheinbaum et d’autres membres de Morena ont condamné ces propos insultants. Les parents de Claudia Sheinbaum sont des Juifs originaires de Lituanie et de Bulgarie. Marcelo Ebrard est quant à lui descendant d'immigrés français.

L’ancien président mexicain s'est par la suite excusé, déclarant avoir "un profond respect pour la communauté juive". Le Los Angeles Times a rapporté que Claudia Sheinbaum a déjà été traitée d’étrangère par ses adversaires politiques et qu’en réponse elle a publié son acte de naissance sur Twitter.

Omar TORRES (AFP/Archives) Claudia Sheinbaum et Andres Manuel Lopez Obrador

Claudia Sheinbaum, physicienne de formation, est devenue la première maire juive de Mexico en 2018 et sa popularité ne cesse depuis d’augmenter. Elle s'est imposée comme la principale concurrente de Lopez Obrador à l’investiture de son parti pour la présidentielle de l’année prochaine. Mme Sheinbaum, qui a de grandes chances de l’emporter selon les sondages, deviendra la première femme et la première juive à la tête du Mexique, si elle est élue.