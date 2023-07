Des chercheurs découvrent que les requins de Floride consomment de la cocaïne

Les requins qui ont avalé de la cocaïne sont "en état d’alerte permanant, surveillant leurs alentours et prêts à partir à tout moment"

La contrebande de drogue entre l’Amérique du Sud et du Nord met en danger les requins, car ils avalent la cocaïne tombée à l’eau, a indiqué Tom Heard, biologiste marin. Le scientifique s’est rendu en Floride, au sud-est des États-Unis, pour étudier ce qu’il se passe lorsqu’un requin consomme la drogue. "C'est probablement le seul endroit au monde où cela se produit", a-t-il déclaré.

Erika SANTELICES (afp/AFP/File) Illustration - Saisie de cocaïne

Les drogues se retrouvent dans l'océan lorsque les trafiquants s’en débarrassent avant d'être arrêtés. Rien que cette semaine, la police des frontières américaine a récupéré plus de 40 kilos de cocaïne, d’une valeur d’environ 1,4 million de dollars (1,3 million d’euros), qui flottaient au large de la Floride, en seulement deux jours.

"Les requins, attirés par les objets flottants, ont mordu dans la drogue", a expliqué Tom Heard. "Cela semble fou, mais la probabilité que cela se produise est en fait assez élevée", a-t-il ajouté. Dans le compte rendu de son étude, le scientifique a affirmé que les requins qui ont avalé de la cocaïne étaient "en état d’alerte permanant, surveillant leurs alentours et prêts à partir à tout moment". Il a cependant précisé que même si les squales en permanence en état de chasse à cause des effets des substances narcotiques, il n’a pas été constaté d'augmentation de comportement agressif.

Wyland/NOAA via AP Illustration - Requin

Tom Heard a souligné que le phénomène représente davantage un danger pour les requins eux-mêmes que pour les humains qui se baignent sur les plages de la région. "Si la cocaïne rend les requins hyper-réactifs et ne les anesthésie pas, cela les rend beaucoup plus nerveux", a-t-il dit. Cependant, "des bruits forts, comme des plongeurs dans l'eau, peuvent les effrayer et avoir un effet dissuasif."