USA : une femme condamnée à 4 ans de prison pour avoir volé les économies d'un survivant de la Shoah

La victime a été contrainte d'abandonner son appartement pendant que Peaches Stergo utilisait l'argent volé pour acheter une maison et des objets de luxe

Une femme de Floride, qui avait escroqué les économies d'un survivant de la Shoah âgé de 87 ans dans le cadre d'une "escroquerie à la romance", a été condamnée à plus de quatre ans de prison jeudi, ont annoncé les procureurs fédéraux.

Peaches Stergo, 36 ans, a volé plus de 2,8 millions de dollars (plus de 2.5 millions d'euros) dans le cadre de cette escroquerie qui a duré des années. Elle a été arrêtée en janvier et a plaidé coupable de fraude électronique en avril. Mme Stergo a rencontré la victime, que les autorités n'ont jamais identifiée publiquement, sur un site de rencontres et lui a demandé de l'argent qui, selon elle, était nécessaire pour obtenir des fonds provenant d'un règlement judiciaire, d'après les documents judiciaires. Elle a ensuite raconté une série d'autres mensonges, inventant des histoires selon lesquelles elle avait besoin d'argent pour avoir accès à un compte de la TD Bank, faute de quoi elle ne pourrait jamais rembourser la victime, selon les procureurs. Cette dernière a également envoyé des messages, a indiqué le bureau du procureur des États-Unis pour le sud de l'État de New York, dans un communiqué.

Stergo a qualifié l'escroquerie d'"affaire" et a dit à son véritable amant dans un texto que l'homme âgé disait l'aimer ; elle a ajouté "lol" à ce message, a déclaré le bureau du procureur. Elle a également fait remarquer qu'il était devenu "fauché".

L'escroc a été condamnée à 51 mois de prison, soit quatre ans et trois mois, selon le parquet. Elle a également été condamnée à payer 2,8 millions de dollars de dédommagement. Elle devra également renoncer à la maison qu'elle avait achetée, ainsi qu'à plus de 100 articles de luxe, dont des montres Rolex et des bijoux, ont précisé les procureurs. L'avocate de Stergo, Ann Fitz, a déclaré que la peine de 51 mois était juste. Les procureurs avaient demandé une peine de 96 mois, selon les documents du tribunal. Stergo a souffert "d'instabilité et de traumatismes" pendant son enfance, ce qui a entraîné des comportements compulsifs comme la consommation d'alcool et le jeu, et "l'escroquerie était également une compulsion", a écrit l'avocate de Stergo sur la détermination de la peine. Fitz a ajouté dans un courriel jeudi soir que "Mme Stergo a exprimé des remords pour ses actions et fera tout son possible pour rembourser." L'escroquerie a débuté en mai 2017 environ, jusqu'à octobre 2021, ont conclu les procureurs.