USA : des rabbins conservateurs approuvent l’utilisation de véhicules électriques durant le Shabbat

Le vote serré autour de cette décision illustre les divisions manifestes et la diversité d'approches au sein du judaïsme libéral américain

Deux juifs, trois opinions. Le célèbre adage populaire pourrait résumer à lui seul les délibérations qui ont eu lieu ces derniers jours au sein du mouvement conservateur - conservative - américain, l’une des branches du judaïsme libéral. Des rabbins de ce mouvement se sont en effet réunis récemment, afin de se prononcer sur le statut des voitures électriques durant le Shabbat. Une question épineuse et qui divise les leaders spirituels. En 1950, les groupes orthodoxes et conservateurs ont convenu que la conduite était interdite le Shabbat , citant la halakha ou la loi juive, qui interdit une multitude d'activités le jour de repos juif hebdomadaire, y compris allumer un feu et parcourir une longue distance depuis son domicile.

AP / Bebeto Matthews 2013 © Sur cette photo d'archive du 20 septembre 2013, des enfants et des adultes traversent une rue devant un bus scolaire à Borough Park, un quartier de l'arrondissement de Brooklyn à New York qui abrite de nombreuses familles juives ultra-orthodoxes.

En 2012, le mouvement a adopté une opinion disant que l'utilisation de l'électricité dans les activités autorisées le Shabbat est acceptable selon la loi juive. Et pourtant, le vote final pour autoriser l'utilisation de voitures électriques le Shabbat a profondément divisé, avec seulement 10 membres du Comité des 25 rabbins du mouvement sur la loi et les normes juives votant pour et six votant contre. Cinq rabbins se sont abstenus de voter. Une deuxième opinion concurrente a été votée dans la foulée, indiquant la position des rabbins opposés à cette décision et rejetant catégoriquement l'utilisation de voitures électriques le Shabbat.

JUSTIN SULLIVAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP CORTE MADERA, CALIFORNIE - 28 JUILLET : dans une vue aérienne, des piétons passent devant une borne de recharge pour véhicules électriques le 28 juillet 2023 à Corte Madera, en Californie

L’un des courants du judaïsme libéral

Le judaïsme conservative est l’un des courants du judaïsme libéral. En général, le judaïsme conservateur est égalitaire et inclusif dans son approche des droits et des obligations religieuses, s'oppose aux mariages mixtes et croit en l'observance traditionnelle du shabbat. Néanmoins, la vision de la halakha - la loi juive - et son évolution est diamétralement opposée à la vision du judaïsme dit orthodoxe. Il convient toutefois de nuancer, car parmi les juifs conservateurs on trouve un large éventail d'observances et de croyances différentes, comme dans le monde orthodoxe. Aux États-Unis, la plus grande communauté juive du monde (plus de 7 millions de personnes) avec Israël, les courants libéraux sont très largement majoritaires.

Environ un quart des Juifs américains se définissent comme des Juifs conservateurs. Le judaïsme conservateur aux États-Unis a commencé à ordonner des femmes en 1983 et, après de longues délibérations, en 2006, a décidé d'ordonner des rabbins gays, lesbiens et bisexuels. En 2012, le mouvement a également approuvé les mariages homosexuels.