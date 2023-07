USA : les concerts de Taylor Swift à Seattle génèrent une activité sismique

Le sismologue Jackie Caplan-Auerbach a déclaré que l'activité avait été causée par les fans de Swift ou le système de sonorisation

Les concerts de Taylor Swift à Seattle aux Etats-Unis ont généré une activité sismique équivalente à un tremblement de terre de magnitude 2,3, a déclaré un sismologue.

Les données ont été enregistrées lors des représentations à guichets fermés de Taylor Swift à Lumen Field les 22 et 23 juillet.

Le sismologue Jackie Caplan-Auerbach a déclaré que l'activité avait été causée par les fans de Swift ou le système de sonorisation.

Les émissions ont battu le précédent record à Seattle, connu sous le nom de "Beast Quake" de la ville en 2011.

Cela a été généré par des fans de football américain célébrant le touché de Marshawn Lynch pour les Seahawks de Seattle lors d'un match contre les Saints de la Nouvelle-Orléans.

Le Dr Caplan-Auerbach, professeur de géologie à la Western Washington University, a déclaré à CNN que la différence entre le match de la NFL et les récents concerts de Swift n'était que de 0,3, mais que "la secousse était deux fois plus forte" et "absolument doublée".

"J'ai récupéré les données des deux nuits de concert et j'ai rapidement remarqué qu'il s'agissait clairement du même schéma de signaux", a-t-elle déclaré. "Si je les superpose les uns sur les autres, ils sont presque identiques."

Les concerts de Seattle ont été joués devant plus de 144 000 fans.