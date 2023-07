Arnold Schwarzenegger recevra un prix pour sa lutte contre l'antisémitisme

"L'engagement personnel d’Arnold Schwarzenegger dans la lutte contre l'antisémitisme a permis de réunir de nombreux experts pour traiter ce problème"

Arnold Schwarzenegger recevra le "Prix du courage" du musée de l'Holocauste de Los Angeles pour son travail de lutte contre l'antisémitisme, a rapporté jeudi le Hollywood Reporter. La récompense lui sera décernée lors du 15e gala annuel du musée, le 6 novembre prochain, à l'hôtel Beverly Hills, selon KTLA, une chaîne de télévision basée dans la cité des anges.

AP Photo/Markus Schreiber L'entrée du camp de la mort d'Auschwitz

"L'engagement personnel d’Arnold Schwarzenegger dans la lutte contre l'antisémitisme et l'extrémisme, ainsi que son leadership, ont permis de réunir de nombreux experts pour traiter ce problème", a déclaré le musée dans un communiqué expliquant la décision d'honorer l'ancien gouverneur de Californie.

Né en Autriche d'un père qui a rejoint le parti nazi pendant la Seconde Guerre mondiale, l’acteur s'est toujours prononcé contre l'antisémitisme et d'autres formes de sectarisme. Il a notamment effectué un voyage au camp d’extermination d'Auschwitz qui l’avait "horrifié". "C'est l'un des moments les plus sombres de ma vie", avait-il affirmé dans une vidéo publiée en mars dernier.

Luke Tress/Flash90 Manifestation contre l'antisémitisme à New York

Le musée de l'Holocauste de Los Angeles honorera également lors de son gala Gregory Weingarten, artiste renommé et directeur et vice-président de la Fondation Annenberg, la onzième plus importante fondation américaine, consacrée à la culture dans toutes ses acceptions, aux arts et à l’éducation.