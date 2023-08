La fillette âgée de cinq ans n'aurait encore jamais rencontré son père ni ses grands-parents paternels

Joe Biden vient de reconnaître l'existence de son septième petit-enfant, un geste très attendu par l'opposition républicaine qui reprochait au président un déni jugé hypocrite. L'enfant en question, prénommé Navy, est la fille née de la relation de Hunter Biden avec une stripteaseuse.

MANDEL NGAN / AFP Hunter Biden

"Notre fils Hunter et la mère de Navy, Lunden, travaillent ensemble à bâtir une relation qui sert au mieux les intérêts de leur fille, afin de préserver sa vie privée et son avenir", a écrit le démocrate dans un communiqué, dans lequel il affirme que lui et son épouse Jill "ne souhaitent que le meilleur pour tous leurs petits-enfants, y compris Navy".

Le site spécialisé People affirme que la résolution le mois dernier d'un litige entre Hunter Biden et Lunden Roberts sur la pension alimentaire, a permis une évolution des échanges entre le couple présidentiel et leur petite-fille.

DEBBIE HILL (POOL/AFP) Le vice-président américain Joe Biden et sa famille en visite dans la Vieille ville de Jérusalem, le 9 mars 2016

Alors que la paternité de Hunter Biden avait été établie par un test en 2019, la fillette âgée de cinq ans n'aurait encore jamais rencontré son père ni ses grands-parents paternels. Le second fils de Joe Biden, qui a longtemps bataillé contre des addictions à la drogue et à l'alcool, fait aujourd'hui l'objet d'accusations de fraude fiscale pour lesquelles il a récemment plaidé non-coupable. Il est le père de trois autres filles nées de son premier mariage et d'un fils issu de son second mariage.

Joe Biden est également le grand-père des deux enfants de son premier fils, Beau, décédé d'un cancer en 2015.