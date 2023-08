USA : Le jury délibère sur la peine de mort ou la réclusion à perpétuité pour le tireur de la synagogue "Tree of Life"

Les avocats de Bowers ont soutenu qu'il avait agi parce qu'il croyait que les Juifs contribuaient à un "génocide des Blancs"

Un jury délibère actuellement pour déterminer si l'homme qui a tué 11 personnes dans une synagogue de Pittsburgh doit être condamné à la peine de mort ou à la réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle, a rapporté mardi l'Associated Press.

Robert Bowers a perpétré l'attentat antisémite le plus meurtrier de l'histoire des États-Unis en prenant d'assaut la synagogue Tree of Life en 2018 et en ouvrant le feu, tuant les membres de trois congrégations qui s'étaient réunis pour le culte et l'étude du shabbat. Le même jury qui a condamné Bowers en juin pour 63 chefs d'accusation commence à délibérer sur sa peine ce mardi.

AP Photo/Gene J. Puskar A sign hangs from a fence outside the dormant landmark Tree of Life synagogue in Pittsburgh's Squirrel Hill neighborhood, the United States.

Lors des plaidoiries finales lundi, les procureurs ont déclaré que le chauffeur de camion de 50 ans était motivé par la haine religieuse, rappelant aux jurés que Bowers avait diffusé des contenus antisémites en ligne avant l'attaque et qu'il avait depuis exprimé sa fierté à l'égard des meurtres. Ils ont exhorté les jurés à prononcer la peine de mort. Les avocats de Bowers ont demandé aux jurés d'épargner sa vie, affirmant qu'il avait agi parce qu'il croyait, de manière délirante, que les Juifs contribuaient à un génocide des Blancs. Par ailleurs, ses avocats ont soutenu qu'il souffrait d'une grave maladie mentale et qu'il avait vécu une enfance difficile.

- (-/AFP) Robert Bowers, le suspect de la fusillade dans la synagogue de Pittsburgh, le 27 octobre 2018

Bowers, qui était armé d'un fusil AR-15 et d'autres armes, a également blessé sept personnes, dont cinq policiers.