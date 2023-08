Les poursuites contre Trump comparées à l'Allemagne nazie par son équipe de campagne

"Comparer cet acte d'accusation à l'Allemagne nazie est factuellement incorrect et complètement inapproprié", a réagi le dirigeant de l'l'Anti-Defamation League

L'organisation qui gère la campagne de Donald Trump a comparé la dernière inculpation de celui-ci pour interférence électorale à l'Allemagne nazie. "La persécution du président Trump et de ses partisans rappelle l'Allemagne nazie, l'ex-Union soviétique et d'autres régimes dictatoriaux et autoritaires", a déclaré l'équipe de campagne de l'ancien locataire de la Maison Blanche.

"Ce n'est rien de plus que le dernier chapitre de la tentative pathétique de la famille du crime Biden et de son ministère de la Justice armé pour interférer dans l'élection présidentielle de 2024. Le président Trump est considéré comme le favori incontesté avec une avance substantielle". Assurant que Donald Trump avait "toujours respecté la loi et la Constitution", l'équipe de campagne du milliardaire a indiqué que "ces fausses accusations" pouvaient être considérées comme une "ingérence électorale".

Le directeur de l'Anti-Defamation League, Jonathan Greenblatt, a vivement réagi à cette analogie. "Comparer cet acte d'accusation à l'Allemagne nazie dans les années 1930 est factuellement incorrect, complètement inapproprié et véritablement offensant. Comme nous l'avons dit à maintes reprises, de telles comparaisons sont honteuses. Elles n'ont aucun sens et n'ont pas de place en politique", a-t-il écrit sur X (nouveau nom de Twitter).

Le milliardaire a été inculpé mardi de "complot à l'encontre de l'Etat américain", entrave à une procédure officielle et atteinte aux droits électoraux. "Malgré sa défaite, l'accusé était déterminé à rester au pouvoir. Par conséquent, durant plus de deux mois après le scrutin du 3 novembre 2020, l'accusé a diffusé des mensonges selon lesquels il y a eu des fraudes ayant modifié le résultat et qu'il avait en fait gagné", relève l'acte d'accusation.

L'ex-président, déjà doublement inculpé dans deux autres dossiers, est convoqué le 3 août devant un tribunal fédéral de Washington, selon plusieurs médias. Il a déjà prévenu le mois dernier qu'il ne mettrait pas fin à sa campagne présidentielle s'il était reconnu coupable et condamné pour les diverses accusations portées contre lui.