L'auteur de l'attentat contre la synagogue Tree of Life de Pittsburgh condamné à mort

Robert Bowers a assassiné 11 personnes et fait six blessés lors de l'attentat contre la synagogue de Pittsburgh en 2018

Un jury fédéral a prononcé mercredi la peine de mort contre Robert Bowers, l'homme qui a abattu 11 Juifs et blessé six autres à la synagogue Tree of Life de Pittsburgh en 2018.

Bowers a été reconnu coupable d'avoir assassiné les fidèles juifs, après avoir pris d'assaut la synagogue avec un fusil d'assaut semi-automatique et trois armes de poing, lors de l'attaque antisémite la plus meurtrière de l'histoire des États-Unis. Bowers aurait déclaré aux enquêteurs après son arrestation qu'il voulait "tuer des Juifs", selon la plainte pénale.

- (-/AFP) Robert Bowers, l'auteur de la fusillade dans la synagogue de Pittsburgh, le 27 octobre 2018

Robert Bowers a été reconnu coupable en juin des 63 chefs d'accusation retenus contre lui, dont 11 chefs de crimes haineux ayant entraîné la mort, et a proposé de plaider coupable si la peine de mort était retirée de la table, mais les procureurs ont rejeté cette demande. Le mois dernier, un jury fédéral a statué que ce dernier était éligible à la peine de mort.

Brendan Smialowski / AFP Des personnes rendent hommage à un mémorial à l'extérieur de la synagogue Tree of Life à Pittsburgh, en Pennsylvanie, le 29 octobre 2018.

Les exécutions sont relativement rares dans le système fédéral. 50 personnes ont été exécutées depuis 1927, la dernière le 16 janvier 2021, lorsque le triple meurtrier Dustin John Higgs est décédé par injection létale au pénitencier américain de Terre Haute, une prison fédérale de haute sécurité de l'Indiana. L'exécution de Bowers pourrait potentiellement prendre des années, à l'aune du moratoire du ministère américain de la Justice sur la peine capitale.

Lors des plaidoiries finales, les procureurs avaient déclaré que le chauffeur de camion de 50 ans était motivé par la haine religieuse, rappelant aux jurés que Bowers avait diffusé des contenus antisémites en ligne avant l'attaque et qu'il avait depuis exprimé sa fierté à l'égard des meurtres. Ils ont exhorté les jurés à prononcer la peine capitale. Les avocats de Bowers ont demandé aux jurés d'épargner sa vie, affirmant qu'il avait agi parce qu'il croyait, de manière délirante, que les Juifs contribuaient à un génocide des Blancs. Par ailleurs, ses avocats ont soutenu qu'il souffrait d'une grave maladie mentale et qu'il avait vécu une enfance difficile.