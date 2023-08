Le Premier ministre canadien Justin Trudeau et Sophie Grégoire annoncent leur séparation

Le bureau du Premier ministre précise qu’il s’agit à ce stade d’une séparation et non d’une procédure de divorce

Le Premier ministre canadien et son épouse Sophie Grégoire ont annoncé leur séparation. Dans un message publié mercredi sur leurs réseaux sociaux, le couple demande au public ainsi qu’aux médias de respecter leur vie privée ainsi que celle de leurs enfants.

« Sophie et moi aimerions partager qu’après de nombreuses conversations réfléchies et difficiles, nous avons pris la décision de nous séparer », a écrit Trudeau sur son compte Instagram.

VALENTYN OGIRENKO / POOL / AFP Le premier ministre canadien Justin Trudeau visite le mur du souvenir pour rendre hommage aux soldats ukrainiens tués à Kiev, en Ukraine.

Justin Trudeau, 51 ans, et Sophie Grégoire-Trudeau, 48 ans, sont mariés depuis 2005. Ils ont trois enfants. Dans un communiqué, le bureau du Premier ministre précise que les conjoints ont signé un accord de séparation légale. « Ils ont veillé à ce que toutes les mesures légales et éthiques concernant leur décision de se séparer soient prises, et continueront à le faire à l’avenir », peut-on lire.

Le communiqué précise que « les Canadiens peuvent s’attendre à souvent voir la famille ensemble » malgré leur séparation. Le bureau du Premier ministre rajoute également qu’à ce stade il s’agit d’une séparation et non d’une procédure de divorce.

Cette séparation est la première pour un Premier ministre canadien depuis celle de Pierre Trudeau, le père de Justin Trudeau, qui s’était séparé de Margaret Trudeau et avait fini par divorcer en 1984, au cours des derniers mois de son mandat.