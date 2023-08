Aucun coup de feu n'a été signalé, mais les gens ont été invités à se mettre à l'abri

La police n'a pas trouvé d'individu muni d'une arme après les informations faisant état d'un possible tireur actif dans le complexe du Capitole des États-Unis, mercredi, à la suite d'un possible "faux appel", a déclaré Hugh Carew, porte-parole du département de la police métropolitaine de Washington.

"Un appel a été reçu pour faire état d'un tireur actif mais il semble qu'il s'agisse d'un faux appel. Aucun blessé ni tireur n'a été localisé", a déclaré M. Carew. Plus tôt, la police du Capitole a demandé aux personnes se trouvant dans les bureaux du Sénat de se mettre à l'abri.

Le Sénat américain est en vacances d'été et la plupart des législateurs ne se trouvent pas à Washington. Cependant, les bureaux du Congrès conservent un personnel réduit sur place. Il y a également des dizaines de personnes qui travaillent dans les cafétérias et les cafés du Sénat, aux postes de sécurité et à l'entretien des bâtiments, ainsi que des touristes dans le Capitole.

Un membre du personnel du Sénat a déclaré que même si le bâtiment du Capitole lui-même n'était pas verrouillé au plus haut niveau, la police a conseillé à tous les employés de rester dans leurs bureaux.

"Si vous êtes à l'intérieur des bâtiments du Sénat, tout le monde devrait se mettre à l'abri car le rapport faisait état d'un possible tireur actif. Il convient de noter que nous n'avons aucun rapport confirmé de coups de feu", a déclaré la police du Capitole dans un message publié sur les réseaux sociaux.

La police a indiqué avoir répondu à un appel d'urgence. La police du Capitole a donc invité les gens à se rendre à l'intérieur de leurs bureaux et à se munir d'équipements d'urgence. Elle leur a également demandé de faire taire leurs appareils électroniques et de rester silencieux.

Il y avait une forte présence policière à l'extérieur des bâtiments, certains membres du personnel se tenant à l'extérieur et des touristes se rassemblant autour des périmètres du complexe du Capitole.