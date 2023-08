Devant les menaces de la communauté juive locale d'intenter une action en justice, le restaurant a fini par présenter ses excuses et indiqué renommer les plats

Le restaurant Honky Donky de Rafaela, dans la province de Santa Fe, en Argentine, à mis à la carte le "burger Anne Frank" et les "frites Adolf", suscitant l’indignation de la communauté juive locale. "À la lumière du fait qu'un fast-food de notre ville a trivialement utilisé les noms d'Anne Frank et d'Adolf (Hitler) pour identifier ses produits, la communauté juive de Rafaela exprime sa répulsion et son indignation", a écrit la communauté juive sur Facebook.

La déclaration poursuit en indiquant qu'une "action en justice sera engagée" à ce sujet. "Nous apprécions le grand soutien que nous avons reçu", conclut le communiqué. L'association culturelle et sportive israélite "IL Peretz" a elle aussi fait part de son indignation en écrivant qu’il était "offensant, insultant et dégoûtant" de donner de tels noms à des plats de restaurant, ont indiqué plusieurs médias argentins. "Il s'agit non seulement d'une offense aux victimes du génocide raciste, mais aussi d'une atteinte à la dignité humaine", a ajouté l’association dans sa lettre adressée au restaurant.

Devant les menaces de la communauté juive locale d'intenter une action en justice et les nombreuses réactions, le restaurant Honky Donky a fini par présenter ses excuses et indiqué renommer les plats proposés à sa carte. "Nous nous excusons pour l'offense causée", a posté le restaurant sur les réseaux sociaux.

Le burger Anne Frank porte désormais le nom d'Anne Boleyn, l'une des épouses d'Henri VIII. D’autres plats appelés Gengis (Khan), Mao (Zedong), ou Benito (Mussolini) ont été remplacés par les noms de personnalités qui ont promu la paix et les droits de l’homme tels que Martin Luther King, Nelson Mandela, Gandhi ou encore le Dalaï Lama.