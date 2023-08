Lizzo dément les accusations de harcèlement sexuel d'anciennes danseuses

"Il n'y a rien que je prenne plus au sérieux que le respect que nous méritons en tant que femmes dans le monde"

La chanteuse "Lizzo" Jefferson s'est exprimée jeudi après avoir été accusée de harcèlement sexuel et d'être à l'origine d'un "environnement de travail hostile" par trois anciennes danseuses.

"Habituellement, je choisis de ne pas répondre aux fausses allégations, mais celles-ci sont aussi incroyables qu'elles paraissent et trop scandaleuses pour ne pas être abordées", a déclaré Jefferson, connue professionnellement sous le nom de Lizzo.

"Je ne suis pas ici pour être considérée comme une victime, mais je sais aussi que je ne suis pas la méchante que les gens et les médias ont décrit ces derniers jours", a-t-elle déclaré.

Oli SCARFF / AFP Lizzo

"Il n'y a rien que je prenne plus au sérieux que le respect que nous méritons en tant que femmes dans le monde. Je sais ce que c'est que d'avoir honte de son corps au quotidien et je ne critiquerais ou ne licencierais absolument jamais un employé à cause de son poids", a déclaré la chanteuse.

D'anciens employés - Arianna Davis, Crystal Williams et Noelle Rodriguez - ont affirmé que Lizzo les avait forcés à aller dans un club de strip-tease à Amsterdam, afin de "toucher des artistes nus".

La chanteuse américaine a été une fervente défenseuse de la positivité corporelle, mais aurait fait honte à Davis pour avoir pris du poids avant de finalement la renvoyer.

"Les plaignants étaient consternés par le peu de respect que Lizzo montrait pour l'autonomie corporelle de ses employés et de ceux qui l'entouraient, en particulier en présence de nombreuses personnes qu'elle employait", a déclaré la plainte civile, qui a été déposée mardi devant la Cour supérieure du comté de Los Angeles dans l'État américain de Californie.

Le procès a également accusé la capitaine de l'équipe de danse de la chanteuse, Shirlene Quigley, d'avoir imposé ses croyances chrétiennes aux employés. Parmi les autres charges retenues contre elle figuraient le harcèlement sexuel, religieux et racial, la discrimination fondée sur le handicap et la séquestration.