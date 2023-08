Tree of Life : "Chaque Juif aux USA doit se reconstruire" (J. Greenblatt sur i24NEWS)

Robert Bowers a été condamné à la peine de mort pour avoir assassiné 11 fidèles juifs, après avoir pris d'assaut la synagogue

Au lendemain de la condamnation à mort par un jury fédéral de Robert Bowers – le tireur qui a tué 11 Juifs à la synagogue Tree of Life de Pittsburgh en 2018 – i24NEWS s'est entretenu avec Jonathan Greenblatt, directeur de l'Anti-Defamation League. Jonathan Greenblatt a livré son ressenti et a affirmé que toute la communauté juive reste préoccupée par l'antisémitisme aux États-Unis.

"Mes pensées sont avec les familles des victimes, à ceux qui ont souffert dans la communauté de Pittsburgh", a déclaré Greenblatt à i24NEWS. "Ce verdict ne ramènera pas les 11 personnes que nous avons perdues, ni ne reconstruira le sens de la sainteté qui a été brisé à jamais dans ce bâtiment Tree of Life. Cela ne réparera pas le tissu de la communauté juive. Notre vulnérabilité a été révélée ce jour-là, et pourtant, ce verdict représente la justice pour ces gens. Cela montre que notre système juridique en Amérique tiendra pour responsables ceux qui commettent des actes de violence aussi horribles, et pour cela, je suis reconnaissant", a-t-il ajouté.

Interrogé sur la façon dont la communauté de Pittsburgh guérit de l'horrible massacre, Greenblatt a déclaré que chaque Juif aux États-Unis devait "se reconstruire".

AP Photo/Gene J. Puskar Tree of Life synagogue

"Ce fut un moment terrible pour toute la communauté. D'une certaine manière, nous avons tous besoin de nous reconstruire, en particulier parce que nous avons vu les attaques antisémites s'intensifier après cette horrible journée. Malheureusement, nous sommes toujours confrontés à un environnement antisémite... Nous voyons des suprématistes blancs radicaux, nous voyons des antisionistes endurcis", a-t-il poursuivi.

"Nous restons tous inquiets de voir que le genre de rhétorique qui a conduit à ce moment terrible reste encore si omniprésent dans notre société aujourd'hui", a-t-il analysé. Bowers a été reconnu coupable d'avoir assassiné les fidèles juifs, après avoir pris d'assaut la synagogue avec un fusil semi-automatique et trois armes de poing, dans ce qui restera l'attaque antisémite la plus meurtrière de l'histoire des États-Unis. Bowers aurait simplement déclaré aux enquêteurs après son arrestation qu'il voulait "tuer des Juifs".