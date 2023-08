Deux militaires américains soupçonnés d'espionnage au profit de la Chine

Pékin "a compromis le personnel enrôlé pour sécuriser des informations militaires sensibles, susceptibles de menacer gravement la sécurité nationale des USA"

Les États-Unis ont inculpé jeudi deux militaires, membres de la marine, pour espionnage au profit de la Chine dans ce qui semble être deux affaires distinctes, l'une à San Diego et l'autre à Los Angeles. Ils sont accusés d'avoir fourni des informations sensibles à Pékin, telles que des manuels de navires de guerre, des plans pour un exercice militaire majeur et des opérations maritimes américaines.

Les accusés, identifiés comme Jinchao Wei et Wenheng Zhao, ont plaidé non coupable devant leurs tribunaux respectifs après leur arrestation mercredi. Leur prochaine comparution est prévue pour le 8 août. Il n'est pas clair si les marins étaient sous la responsabilité du même agent chinois, et les procureurs fédéraux n'ont pas confirmé s'ils travaillaient en tandem ou s'ils étaient au courant de l'existence de l'autre.

"Ces arrestations nous rappellent les efforts incessants et agressifs déployés par la République populaire de Chine pour saper notre démocratie et menacer ceux qui la défendent", a déclaré Suzanne Turner, de la division du contre-espionnage du FBI. Pékin "a compromis le personnel enrôlé pour sécuriser des informations militaires sensibles, susceptibles de menacer gravement la sécurité nationale des États-Unis", a-t-elle ajouté.

Les relations entre les États-Unis et la Chine se sont détériorées ces derniers mois, malgré les efforts diplomatiques déployés pour renforcer la communication entre les deux puissances. Les autorités américaines ont tiré la sonnette d'alarme sur les activités d'espionnage chinoises visant les intérêts américains. Un scandale international a éclaté après qu'un ballon espion chinois a survolé des sites sensibles au-dessus des États-Unis. La Chine à, quant à elle, condamné un Américain âgé à la prison à vie pour avoir espionné pour le compte des États-Unis en début d’année.