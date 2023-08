L'acteur américain Mark Margolis, star de "Breaking Bad" est décédé à 83 ans

En 2012, il a été nominé pour un Emmy pour sa performance dans "Breaking Bad"

L'acteur américain Mark Margolis, star des séries "Breaking Bad" et "Better call saul" s'est éteint jeudi à l'âge de 83 ans au Mt. Sinai Hospital de New York.

Son fils, Morgan Margolis, a annoncé la nouvelle.

En 2012, il a été nominé pour un Emmy pour sa performance dans "Breaking Bad".

Il est revenu en tant que Hector "Tío" Salamanca pendant cinq saisons dans la série préquelle dirigée par Bob Odenkirk "Better Call Saul", où il a insufflé une riche histoire au personnage.

TASOS KATOPODIS / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP Mark Margolis

Le manager de Margolis, Robert Kolker, a déclaré dans un communiqué: "Il était unique en son genre. C'était quelqu'un de précieux et un ami de toujours. J'ai eu la chance de le connaître."

Breaking Bad est une série télévisée dramatique policière américaine à succès créée et produite par Vince Gilligan pour AMC. Se déroulant et filmée à Albuquerque, au Nouveau-Mexique, la série suit Walter White (Bryan Cranston), un professeur de chimie de lycée sous-payé, surqualifié et découragé qui est aux prises avec un diagnostic récent de cancer du poumon de stade trois.