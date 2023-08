Le lent travail de reconstruction continue pour la communauté juive de Pittsburgh

Un jury fédéral a prononcé mercredi la peine de mort contre Robert Bowers, l'homme qui a assassiné onze Juifs et blessé six autres à la synagogue Tree of Life

C’est une étape supplémentaire, dans un lent et douloureux processus de deuil. Celui d’une communauté brisée, et qui tente tant bien que mal de se reconstruire depuis cinq ans et ce jour funeste où Robert Bowers est entré dans leurs vies.

Dave Klug/AP Robert Bowers lors d'une audience de détermination de la peine à Pittsburgh, Pennsylvanie, États-Unis

Les survivants et les proches des victimes ont accueilli avec soulagement le verdict du jury fédéral, qui a prononcé mercredi la peine de mort contre Robert Bowers. L'homme qui a assassiné onze Juifs et blessé six autres à la synagogue Tree of Life de Pittsburgh en 2018. Bowers a été reconnu coupable d'avoir assassiné les fidèles juifs, après avoir pris d'assaut la synagogue avec un fusil d'assaut semi-automatique et trois armes de poing, lors de l'attaque antisémite la plus meurtrière de l'histoire des États-Unis. Bowers aurait déclaré aux enquêteurs après son arrestation qu'il voulait "tuer des Juifs", selon la plainte pénale. Robert Bowers a été reconnu coupable en juin des 63 chefs d'accusation retenus contre lui, dont 11 chefs de crimes haineux ayant entraîné la mort, et a proposé de plaider coupable si la peine de mort était retirée de la table, mais les procureurs ont rejeté cette demande. Le mois dernier, un jury fédéral avait statué que ce dernier était éligible à la peine de mort.

Soulagement teinté d’amertume

La condamnation a été accueillie avec un sentiment de soulagement par beaucoup de membres de la communauté, mais également avec une certaine amertume. D’un côté, le verdict est considéré comme une reconnaissance importante de l’antisémitisme et une condamnation exemplaire. D’autres estiment en revanche que cette peine ne changera pas ce phénomène croissant et inquiétant de l’antisémitisme et de sa violence, et qu’elle inspirera peut-être d’autres “imitateurs” qui choisiront de nouvelles cibles juives afin d’imiter le massacre de Bowers. Sans parler de la nature-même de la condamnation - la peine capitale - un sujet extrêmement sensible, dont la légitimité morale et éthique est plus que contestée dans la tradition juive et qui est loin de faire l’unanimité parmi les familles des victimes de Pittsburgh.

Brendan Smialowski / AFP Des personnes rendent hommage à un mémorial à l'extérieur de la synagogue Tree of Life à Pittsburgh, en Pennsylvanie, le 29 octobre 2018.

"Bien que la décision d'aujourd'hui soit difficile, elle marque également le début d'un nouveau chapitre pour Tree of Life, et je me sens plein d'espoir en raison de l'amour et du soutien que nous recevons encore alors que nous continuons à guérir et à aller de l'avant ", a déclaré Alan Hausman, le président de la synagogue Tree of Life.

"Mes pensées sont avec les familles des victimes, à ceux qui ont souffert dans la communauté de Pittsburgh", a quant à lui déclaré Jonathan Greenblatt, Président de l’Anti-Defamation League, à i24NEWS. "Ce verdict ne ramènera pas les 11 personnes que nous avons perdues, ni ne reconstruira le sens de la sainteté qui a été brisé à jamais dans ce bâtiment Tree of Life. Cela ne réparera pas le tissu de la communauté juive. Notre vulnérabilité a été révélée ce jour-là, et pourtant, ce verdict représente la justice pour ces gens. Cela montre que notre système juridique en Amérique tiendra pour responsables ceux qui commettent des actes de violence aussi horribles, et pour cela, je suis reconnaissant", a-t-il ajouté.

Gage Skidmore - wikipédia Jonathan Greenblatt, directeur général de l'ADL

Interrogé sur la façon dont la communauté de Pittsburgh tente de guérir suite à ce massacre, Greenblatt a déclaré que chaque Juif aux États-Unis devait "se reconstruire”. "Ce fut un moment terrible pour toute la communauté. D'une certaine manière, nous avons tous besoin de nous reconstruire, en particulier parce que nous avons vu les attaques antisémites s'intensifier après cette horrible journée. Malheureusement, nous sommes toujours confrontés à un environnement antisémite... Nous voyons des suprématistes blancs radicaux, nous voyons des antisionistes endurcis", a-t-il poursuivi.

La condamnation de Robert Bowers est une étape à n'en pas douter importante dans la reconnaissance des souffrances endurées par la communauté de Tree of Life et dans le processus de deuil de toute une communauté. Il est toutefois probable que cette brisure ne soit jamais réparée. A l'instar de la communauté juive de Buenos Aires, qui n’a jamais plus été la même suite au drame de l’AMIA, le massacre de Tree of Life laissera une profonde et durable cicatrice sur la vie juive de Pittsburgh.