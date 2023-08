La notion de “peuple déicide” est l’un des plus anciens stéréotypes antisémites, et a été utilisée au cours de l'histoire pour inciter à la haine des juifs

L'acteur hollywoodien Jamie Foxx est au coeur d’une polémique, suite à la publication d’un texte vendredi sur son compte Instagram. Un texte qui a rapidement été épinglé comme véhiculant des stéréotypes antisémites.

« Ils ont tué ce mec qui s'appelle Jésus… qu'est-ce que tu penses qu'ils vont te faire ? #fakefriends #fakelove », a écrit Foxx en majuscules à ses 16,7 millions de followers. Bien que l'on ne sache pas à qui l’acteur s’adressait à travers ce message, beaucoup ont souligné que la notion de déicide juif – les Juifs considérés comme collectivement responsables du meurtre de Jésus – a été pendant des siècles un élément clé de l'antisémitisme chrétien.

https://twitter.com/i/web/status/1687622624669577216

Beaucoup d’internautes ont comparé sur les réseaux le message de Jamie Foxx aux nombreuses déclarations antisémites du rappeur Kanye West. Jennifer Aniston, qui a “liké” la publication désormais supprimée de Foxx sur Instagram, a pris ses distances peu de temps après.

Mark Ralston (AFP/File) L'actrice américaine Jennifer Aniston

« Cela me rend vraiment malade. Je n'ai pas "aimé" ce post exprès ou par accident. Et plus important encore, je veux être claire avec mes amis et toute personne blessée par cette apparition dans leurs fils Instagram – je ne soutiens aucune forme d'antisémitisme », a-t-elle déclaré dans une story Instagram. «Je ne tolère vraiment aucune forme de haine d'aucune sorte. Point."