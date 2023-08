USA : un Israélien inculpé pour avoir fourni de faux visas à des travailleurs illégaux

Il encourt jusqu'à 20 ans de prison

Le ministère américain de la Justice a annoncé ce samedi l'inculpation d'un Israélien accusé d'avoir dirigé un réseau visant à fournir frauduleusement des visas d'entrée aux États-Unis à des travailleurs illégaux, selon un communiqué du Bureau des relations publiques du ministère.

Selon l'acte d'accusation, Shai Cohen, un citoyen israélien de 49 ans, est accusé d'avoir organisé et dirigé un réseau ayant aidé des citoyens israéliens à entrer et à travailler aux États-Unis à l'aide de visas touristiques obtenus par falsification ou fraude.

Il est également indiqué dans l'acte d'accusation que les Israéliens entrés illégalement dans le pays ont ensuite été employés dans des kiosques dans des centres commerciaux qui leur ont versé leurs salaires en espèces, fraudant les autorités fiscales aux États-Unis.

Selon le ministère américain de la Justice, Shai Cohen a été arrêté en Israël et extradé vers les États-Unis pour être jugé dans l'État de Virginie. Les chefs d'accusations portés contre l'Israélien incluent celui de complot en vue de commettre un crime contre les États-Unis, celui d'avoir favorisé l'entrée et le travail illégaux d'étrangers dans le pays, d'avoir hébergé des immigrants illégaux et d'avoir blanchi de l'argent. Il encourt jusqu'à 20 ans de prison.