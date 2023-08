Ses cellules ont permis de multiples avancées médicales sur des vaccins, des traitements contre le cancer, la fécondation in vitro ou le VIH

70 ans après le préjudice subi, la famille d'Henrietta Lacks a annoncé qu'un accord d'indemnisation avait été conclu avec le laboratoire américain de biotechnologies Thermo Fisher, contre lequel elle avait intenté des poursuites judicaires.

L'humanité tout entière - ou presque - doit quelque chose à Henrietta Lacks, sans pour autant que le nom de celle-ci soit connu. Cette Afro-Américaine, décédée à 31 ans d'un cancer du col de l'utérus à Baltimore en 1951, a en effet impacté de manière radicale la science et la médecine mondiales. Elle, ou plutôt les cellules aux propriétés extraordinaires prélevées par des scientifiques sur sa tumeur après sa mort. Et c'est là que le bât blesse puisque ces procédures, destinées à servir la recherche en biologie moléculaire, ont été réalisées sans le consentement de la famille d'Henrietta.

Or, ces cellules aux qualités hors du commun puisqu'elles se reproduisent in vitro à l'infini - contrairement à des cellules classiques qui se multiplient plus lentement et qui meurent en quelques jours -, ont permis de multiples avancées médicales durant ces dernières décennies sur des vaccins, des traitements contre le cancer, la fécondation in vitro et encore bien d'autres domaines.

AFP Scientifique observant avec un microscope (illustration)

Selon l'ONU, les cellules HeLa (nom attribué à ces cellules par la communauté scientifique reprenant les premières lettres de Henrietta Lacks) ont également servi à fabriquer des médicaments contre le VIH, l'hémophilie, la leucémie et la maladie de Parkinson. Plus récemment, elles ont encore été utilisées dans des études dans le cadre de la pandémie de Covid-19. Mais la contribution des cellules d'Henrietta Lacks ne s'arrête pas au domaine médical puisqu'elles ont également été irradiées pour mesurer les effets de la bombe atomique, envoyées dans l'espace, ou utilisées pour fabriquer des produits de beauté.

Christopher Black / World Health Organization / AFP le directeur général de l’OMS, le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus

En octobre dernier, le directeur général de l’OMS, le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, a nommé les membres de la famille Lacks ambassadeurs de bonne volonté de l’OMS pour l’élimination du cancer du col de l’utérus, en reconnaissance des efforts qu’ils ont déployés pour mettre en avant la prévention de cette maladie et faire vivre le souvenir d’Henrietta Lacks.