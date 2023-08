L'auteur du livre, Jasbir Puar, a toujours critiqué Israël, l'accusant de procéder à un nettoyage ethnique des Palestiniens

Un cours dispensé à la prestigieuse Université de Princeton aux États-Unis a inclus dans son programme un livre controversé affirmant que l'armée israélienne a prélevé des organes sur des Palestiniens, a rapporté dimanche le site d'information Ynet.

Le livre, intitulé "The Healing Humanities : The Right to Maim" (Les humanités curatives : Le droit de mutiler) de Jasbir Puar, sera étudié dans le cours du semestre d'automne intitulé "Decolonizing Trauma Studies from the Global South" (Décoloniser les études sur les traumatismes dans le Sud global). Le résumé de l'ouvrage stipule qu'Israël "complète son droit de tuer par le droit de mutiler."

Jasbir Puar, professeur et directrice des études sur les femmes et le genre à l'Université Rutgers, a toujours critiqué Israël, l'accusant de procéder à un nettoyage ethnique des Palestiniens. Son livre, publié il y a six ans, avait déjà suscité la controverse. Elle a même affirmé que les prétendus prélèvements d'organes étaient utilisés par l'armée israélienne pour la "recherche scientifique."

Le nouveau cours a été approuvé par la faculté du département d'études du Proche-Orient de l'université, mais certains universitaires ont exprimé leur insatisfaction quant au contenu de celui-ci. Selon Ynet, ces critiques ont estimé que le cours n'apportait "aucune valeur éducative."

L'année dernière, l'organisation non partisane StopAntisemitism a donné à Princeton la note de "B-" dans son classement des universités américaines, mesurant le climat antisémite sur le campus. Selon l'organisation, "les étudiants juifs ne font pas toujours confiance à l'administration pour leur sécurité et bien que la majorité des personnes interrogées estiment qu'elles peuvent parler ouvertement de leur identité juive, elles ne se sentent pas à l'aise lorsqu'elles expriment leur soutien à Israël".