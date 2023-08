L'actrice de 50 ans, qui est née dans l'une des familles les plus riches d'Hollywood, suscite l'inquiétude des fans

L'héroïne de la série culte "Beverly Hills 90210", Tori Spelling, fait la Une des tabloïds ces derniers jours après avoir été aperçue dans les douches publiques d'un camping du comté de Ventura, en Californie. La mère de cinq enfants a dû quitter sa maison, infectée de moisissure, sans aucune aide de sa famille.

Tori Spelling est née dans l'une des familles les plus riches d'Hollywood. Ses parents sont Candy et Aaron Spelling, qui était l'un des producteurs de télévision et de cinéma les plus prospères de l'industrie, et dont la fortune est estimée à pas moins de 600 millions de dollars. L'actrice a grandi dans un manoir d'une valeur de 150 millions de dollars, a fréquenté des écoles privées et a toujours mené une vie de luxe. Mais depuis sa séparation avec son ex-mari, Dean McDermott, après 17 ans de mariage et une série de problèmes financiers et de trahisons de la part de McDermott, il s'avère que Tori a emmené leurs cinq enfants ensemble pour vivre dans un camping-car. "Dean est furieux contre Tori pour avoir forcé ses enfants à vivre cette expérience", a déclaré un proche de l'ancien couple.

L'actrice de 50 ans est empêtrée dans des difficultés financières qui l'ont obligée à emmener ses enfants vivre dans une caravane. "Tout cela est dû à "un gaspillage excessif au fil des années et de l'addiction au shopping. Elle et McDermott ont développé de mauvaises habitudes financières au fil des ans. Ils ont appris à dépenser de l'argent sans fin", a-t-il ajouté.

DAVID LIVINGSTON / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP Tori Spelling et son ex-mari Dean McDermott

Cependant, un certain nombre d'autres proches ont affirmé au magazine Us Weekly que Tori "voulait simplement être en vacances avec ses enfants avec un budget qui lui convient". "Tori sait qu'elle va attirer l'attention pour ces vacances, mais en réalité, c'est ce qu'elle peut se permettre financièrement en ce moment. Le déménagement dans la caravane n'est donc que temporaire. Elle recherche la tranquillité d'esprit pour elle et ses enfants", a-t-on affirmé. Une cause d'inquiétude ou un désir désespéré d'attention? Affaire à suivre...