Etats-Unis: nouveau revers sur l'avortement pour les républicains dans l'Ohio

"Cette mesure était une tentative flagrante d'éroder davantage la liberté des femmes de prendre leurs propres décisions", a réagi Joe Biden

Les électeurs de l'Ohio dans le Midwest des Etats-Unis ont rejeté une proposition ciblant le droit à l'avortement qui visait à rendre plus difficile la modification de la constitution de l'État, ont annoncé mardi soir les médias américains.

"Aujourd'hui, les électeurs de l'Ohio ont rejeté un effort des législateurs républicains pour modifier le processus d'amendement constitutionnel de l'État", a réagi Joe Biden face aux résultats. "Cette mesure était une tentative flagrante d'affaiblir la voix des électeurs et d'éroder davantage la liberté des femmes de prendre leurs propres décisions en matière de soins de santé. Les habitants de l'Ohio ont parlé haut et fort, et ce soir, la démocratie a gagné", a ajouté le président.

L'Etat de l'Ohio proposait d'augmenter le seuil d'adoption des amendements constitutionnels à 60% des électeurs, au lieu d'une majorité simple de 50% plus un, une mesure qui visait à contrecarrer un référendum prévu en novembre sur la codification des droits à l'avortement dans la constitution de l'État.

L'Ohio, ancien bastion de l'industrie américaine qui a créé la surprise en votant pour Donald Trump en 2016, se déchire sur l'avortement depuis que la Cour suprême a laissé aux Etats la possibilité de légiférer sur la question, en juin 2022.

Illustration de l'intérêt que les électeurs de l'Ohio portent au sujet: plus de 500.000 personnes s'étaient déjà prononcées sur cette réforme constitutionnelle par vote anticipé avant le scrutin mardi.

Cette élection locale a par ailleurs été abondamment couverte par les médias nationaux, qui y voyaient un vote test important pour les républicains.