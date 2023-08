Suite au tragique incident, la campagne électorale des primaires a été suspendue

Après l'émoi suscité par la mort d'une fillette de 11 ans dans un vol à la tire à Buenos Aires, les principaux candidats ont annulé leurs derniers meetings de campagne prévus avant les élections primaires nationales de dimanche, présélection en vue de la présidentielle d'octobre.

Morena Domínguez a été attaquée mercredi matin par deux individus à moto ("motochorros"), qui l'ont frappée et qui lui ont arraché son téléphone portable des mains alors qu'elle se rendait à l'école. La fillette a alors fait une grave chute sur le trottoir qui lui a fait perdre connaissance. Elle est décédée quelques heures plus tard de ses blessures à l'hôpital. Les vols à la tire par des délinquants à moto sont de plus en plus courants dans le pays.

La nouvelle de ce tragique incident a entraîné des manifestations dans le quartier de Lanús où il s'est produit, marquées par des heurts violents avec les forces de l'ordre. Il a également mis le sujet de la criminalité dans le pays au centre du débat politique, reléguant la crise économique au second plan.

L'un après l'autre, les principaux pré-candidats des divers camps, gouvernementaux (centre-gauche) comme opposition de droite ont annoncé dans la foulée suspendre leur meeting de clôture de campagne, prévus entre mercredi et jeudi.

"Nous ne pouvons pas continuer à vivre dans l'angoisse et la peur", a écrit l'une des candidates sur les réseaux sociaux qui a fait de la lutte contre l'insécurité le principal thème de sa campagne.

Le vote aux primaires est obligatoire dans le pays. Ses résultats sont en grande partie considérés comme un sondage d'opinion massif qui donne des indices sur le résultat du scrutin présidentiel qui aura lieu en octobre.