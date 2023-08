Une sénatrice démocrate du Michigan s'excuse après sa visite en Israël

La venue de Sylvia Santana dans l'Etat hébreu a suscité la colère de la communauté arabo-musulmane aux Etats-Unis

Une sénatrice démocrate du Michigan s'est excusée auprès de ses électeurs arabes et musulmans pour une récente visite en Israël avec certains de ses collègues, a rapporté jeud le site JTA. Sylvia Santana, dont le district comprend une partie de Détroit ainsi que Dearborn et Dearborn Heights, des zones avec une forte concentration de musulmans arabes, a publié ses excuses sur les réseaux sociaux.

"Je reconnais que ma présence lors de ce voyage a suscité la colère et la déception de nombreux membres de la communauté arabo-musulmane", a-t-elle écrit. "À ce titre, je m'excuse sincèrement, je demande votre pardon et j'espère que vous comprendrez que je n'avais aucune intention malveillante. Il n'y a pas de combinaison parfaite de mots que je puisse offrir qui reflète vraiment les sentiments de mon cœur. Mon seul objectif était de découvrir cette région du monde et d'améliorer ma compréhension des questions liées au Michigan", a ajouté Mme Santana. Elle a expliqué que cette visite, qui a eu lieu fin juillet, était un "voyage annuel offert aux législateurs de l'État pour en savoir plus sur les relations entre le Michigan et Israël".

Osama Siblani, éditeur et rédacteur en chef du journal Arab American News, basé à Dearborn, a indiqué sur Facebook qu'une rencontre et une réception au Custard Company de Dearborn, qui appartient à des Arabes américains, le 7 août, ont été annulées après la révélation du voyage, en raison de la colère de la communauté arabo-américaine.

"La visite de Santana constitue une gifle pour la communauté arabo-américaine qui a soutenu et respecté la sénatrice", a-t-il écrit. Le district de Santana est voisin de celui de la représentante démocrate Rashida Tlaib, connue pour ses positions anti-israéliennes. Tlaib a affirmé dans une interview en 2019 que les Arabes vivant dans le mandat britannique avant la création de l'État d'Israël avaient "fourni" un refuge aux Juifs après l'Holocauste. Lorsqu'on lui a demandé, dans une précédente interview télévisée, si elle voterait contre l'aide militaire à Israël lorsqu'elle siégerait au Congrès, Mme Tlaib a répondu : "Absolument."