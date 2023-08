USA/Covid : un nouveau vaccin en préparation alors que le variant "Eris" progresse

"Les professionnels de santé devront faire face à une baisse des inquiétudes concernant le virus, ainsi qu'au scepticisme quant aux mérites du vaccin"

Un vaccin inédit contre le Covid-19 est attendu le mois prochain. Cependant, face à l'augmentation des hospitalisations aux États-Unis, en raison du variant "Eris", une mutation d'Omicron, les spécialistes de santé et les analystes sont sceptiques quant à son accueil, a rapporté lundi l'agence Reuters.

De nombreux spécialistes en santé publique espèrent que le prochain vaccin contre le Covid-19 sera perçu par les Américains à l'instar d'un vaccin antigrippal. Cependant, l'engouement pour la vaccination a nettement diminué depuis 2021. Cette année-là, lors de la première mise à disposition des vaccins, plus de 240 millions d'Américains, soit 73 % de la population, ont reçu au moins une dose.

En automne 2022, à un moment où la majorité avait soit contracté le virus, soit été vaccinée, moins de 50 millions d'individus ont opté pour la vaccination.

Les fournisseurs de soins de santé et les chaînes de pharmacies, dont CVS Health, s'apprêtent à proposer dès le mois prochain un vaccin actualisé pour combattre le variant Omicron du virus, prédominant depuis l'année passée. Cependant, ils vont devoir surmonter le relâchement des préoccupations autour du virus, ainsi que la lassitude et les doutes concernant l'efficacité de ce nouveau vaccin. "Pour que la plupart des adultes consentent à ces injections annuelles, les responsables de santé devront convaincre la population que la menace du Covid-19 persiste et représente toujours un danger", a souligné Ashley Kirzinger, en charge des études à la Kaiser Family Foundation.

Les fabricants du vaccin ont revu à la baisse leurs attentes pour la campagne de vaccination de cet automne. L’an dernier, les ventes de vaccins de Pfizer et Moderna ont dépassé 56 milliards de dollars dans le monde alors que les analystes prédisent environ 20 milliards de dollars pour cette année, selon Reuters.