Donald Trump inculpé pour la quatrième fois en six mois, cette fois en Géorgie

Trump avait téléphoné à un haut responsable local pour qu'il "trouve" les quelque 12 000 bulletins de vote à son nom qui lui manquaient pour remporter cet Etat

La justice de Géorgie a inculpé lundi à Atlanta l'ex-président américain Donald Trump et 18 autres personnes pour leurs tentatives présumées illicites d'obtenir l'inversion du résultat de l'élection de 2020 dans cet Etat clé.

Il s'agit de la quatrième inculpation pénale en moins de six mois pour Donald Trump, en campagne pour la primaire républicaine pour reconquérir la Maison Blanche en 2024. La procureure du comté de Fulton, Fani Willis, a recouru à une loi en vigueur en Géorgie sur la délinquance en bande organisée, utilisée notamment contre les gangs et prévoyant des peines de cinq à vingt ans de prison.

AFP / Andrew CABALLERO-REYNOLDS Des partisans du président américain Donald Trump lors d'un rassemblement à Valdosta, en Géorgie, le 5 décembre 2020

Un procès "dans les six mois"

Donald Trump et ses 18 co-accusés ont jusqu'au 25 août pour se présenter devant la justice de Géorgie, a indiqué la procureure chargée du dossier, Fani Willis. La procureure, qui enquête depuis 2021 sur cette affaire, a affirmé vouloir un procès dans cette affaire "dans les six mois".

Malgré la défaite du président sortant en Géorgie en 2020, "Trump et les autres prévenus ont refusé de reconnaître qu'il avait perdu et ont en connaissance de cause et délibérément participé à un complot pour changer illégalement le résultat de l'élection en sa faveur", selon l'acte d'accusation. Un grand jury réuni dans la capitale de cet Etat du sud-est du pays a approuvé cette inculpation au terme d'une journée de déposition des témoins cités par l'accusation.

SPENCER PLATT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP Le président sortant Donald Trump et son épouse Melania assistent à un rassemblement de soutien aux sénateurs David Perdue (R-GA) et Kelly Loeffler (R-GA) le 5 décembre 2020 à Valdosta, en Géorgie

Pas de grâce possible

De son côté, Trump a de nouveau attaqué la procureure, dans un communiqué de sa campagne lundi soir, la traitant de "partisane enragée" servant les intérêts du président démocrate Joe Biden. L'enquête a été déclenchée par un appel téléphonique en janvier 2021 de Donald Trump -dont l'enregistrement a été rendu public- dans lequel il demandait à un haut responsable local de "trouver" les quelque 12.000 bulletins de vote à son nom qui lui manquaient pour remporter cet Etat.

Même en cas de victoire en 2024, s'il est condamné, il ne pourra ni se gracier lui-même ni obtenir l'abandon des poursuites par le bureau du procureur, puisqu'il s'agit d'une affaire au niveau de l'Etat de Géorgie sur laquelle l'Etat fédéral n'a pas autorité.