A Hawaï, le bilan humain des incendies atteint 99 morts et "pourrait doubler"

Le bilan humain des incendies à Hawaï, les plus meurtriers en plus d'un siècle aux Etats-Unis, atteint désormais 99 morts et "pourrait doubler" cette semaine, ont averti lundi les autorités, critiquées pour leur gestion du drame.

Car les secouristes et chiens renifleurs qui fouillent les décombres de la ville de Lahaina, quasiment rasée par les flammes, ont encore beaucoup de terrain à couvrir: seulement 25 % de la zone a été examinée jusqu'ici, ont expliqué les autorités lundi soir.

(AP Photo/Rick Bowmer) People walk along Main Street past wildfire damage in Lahaina, Hawaii.

A Lahaina, 12.000 habitants et ex-capitale du royaume d'Hawaï, le feu a été si intense qu'il a fait fondre le métal. Les autorités recensent encore 1.300 disparus, un chiffre qui baisse au fur et à mesure que les communications sont progressivement rétablies sur l'île de Maui et que les habitants arrivent à localiser leurs proches.

La population prise par surprise

Les circonstances de ces incendies fulgurants, dont la cause n'est pas encore connue, restent floues. Ils ont pris la population par surprise. Cela nourrit le ressentiment des habitants, qui ne sont pas tous autorisés à regagner la zone autour de Lahaina, contrôlée par des blocages routiers. "Le manque de communication est abyssal, les gens sont très en colère et frustrés, et la situation ne fait qu'empirer", a confié à l'AFP le pasteur Stephen Van Bueren, dont l'église a été détruite.

Loger les rescapés

Ces incendies surviennent au milieu d'un été marqué par des événements extrêmes sur la planète, liés au réchauffement climatique selon les experts, dont des mégafeux de forêt au Canada. Maui doit désormais nourrir et héberger des milliers de rescapés. Selon le gouverneur, les autorités sont en train d'ouvrir environ 2.000 hébergements (chambres d'hôtel, logements Airbnb ou de particuliers) pour loger les rescapés. Un programme qui doit durer au moins 36 semaines.

La reconstruction, elle, sera longue. Rien que pour l'incendie de Lahaina, son coût est estimé à 5,52 milliards de dollars par les autorités fédérales.